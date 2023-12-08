Наука и инновации: какие сферы будут приоритетно финансировать в Казахстане

Новые подходы к развитию инноваций в Казахстане обсуждены на заседании Совета по технологической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что для более эффективного раскрытия инновационного потенциала республики необходимо увеличить концентрацию выделяемых средств на приоритетах технологического развития. На сегодня это АgriTech (органические продукты), MedTech (превентивная медицина) и GreenTech (вода).

Также предлагается рассмотреть вопрос включения в приоритетные направления сфер искусственного интеллекта, Индустрии 4.0, GovTech и металлургии. Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году данные направления будут представлять собой наиболее значимые вызовы не только для Казахстана, но и для всего мира.

Новый механизм фокусной политики предполагает направление 50% выделяемых на науку и инновации средств на конкретные общегосударственные технологические приоритеты, а оставшиеся 50% будут выделяться на поддержку всех остальных направлений, что соответствует лучшему международному опыту.

Наряду с этим будут приняты меры по формированию технологических платформ по вышеуказанным приоритетным направлениям. Технологическая платформа – это подобие детальной дорожной карты, концентрирующейся вокруг определенной технологической задачи. Она включает конкретные меры и объединяет всех требуемых стейкхолдеров. Данный механизм основан на опыте развития технологий Европейского союза.

Также предусматриваются шаги по наращиванию финансирования НИОКР и инноваций в целом. Это касается обязательных отчислений недропользователей, выделения средств из госбюджета и развития рынка венчурного капитала. В частности, коммерческим банкам и страховым компаниям планируется предоставить возможность осуществлять венчурные инвестиции, закрепив это на законодательном уровне.

Премьер-министр поддержал данные подходы и подчеркнул, что для эффективного решения вопросов в сфере развития инновационной деятельности необходимо активно вовлекать как научное сообщество, так и субъектов предпринимательства.

Алихан Смаилов также обозначил необходимость ускорить все нормативные процедуры по продвижению единой платформы для финансирования НИОКР, созданной на базе Astana Hub, которая в настоящее время работает в пилотном режиме.

«Нужно, чтобы все предприятия, инноваторы и представители научного сообщества знали, что есть такая платформа. В рамках нее заказчики и подрядчики в сфере НИОКР могут на одной площадке взаимодействовать, размещать или принимать заказы. Самое главное – платформа должна быть удобной для пользователей», – сказал премьер-министр.

На заседании также рассмотрены предложения по развитию инновационного направления MedTech. В рамках этого планируются создание платформы eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации, модернизация имеющегося фонда медтехники и производственного оборудования, а также увеличение доли лабораторий, аккредитованных в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, предусматривается подготовка казахстанских специалистов в сфере ядерной медицины и медицинской физики в лучших профильных вузах мира, привлечение в MedTech венчурного финансирования и ряд других мер.

Алихан Смаилов подчеркнул, что роль данного инновационного направления очень важна в обеспечении качественного доступа граждан к медицинским услугам.

«Это в том числе касается использования технологий дистанционного обследования, медицинского прогнозирования и искусственного интеллекта, что позволит значительно повысить уровень медицинской помощи», – отметил он.

В этой связи министерствам здравоохранения и цифрового развития поручено обеспечить практическое внедрение предлагаемых подходов по направлению MedTech и создание соответствующей технологической платформы.

В ходе заседания участники также обсудили вопрос определения отраслевого центра технологических компетенций в сфере электроэнергетики. Согласно предложению Минэнерго, он будет размещен на базе НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» и АО «Энергоинформ».

Глава правительства подчеркнул, что работа центра должна быть сконцентрирована на выработке предложений по технологическому развитию как традиционных, так и альтернативных источников энергии.