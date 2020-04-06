Общество
Как грузовому автотранспорту пройти зелёный коридор в Нур-Султан
Айдана Демесинова
Для бесперебойного обеспечения столицы продовольственными и непродовольственными товарами во время ЧП создан Зеленый коридор. У водителей, перевозящих грузы в/из и через Нур-султан, теперь появилась возможность подать заявку на беспрепятственное прохождение блокпоста на сайте post.iqala.kz. Об этом сообщила заместитель акима столицы Малика Бектурова, передает Kazpravda.kz.

"Заявка на проезд попадает сразу в приложение "Сергек: блокпост".  Все, что необходимо водителю грузовика - зайти на сайт, заполнить заявку, указав данные о въезде/выезде, номер машины, ИИН, наименование перевозимых грузов, их количество, а также сам маршрут следования", - написала Бектурова на своем Telegram-канале.

Отмечается, что подача заявки не требует ЭЦП и прочих сопутствующих элементов. Распространяется только на город Нур-Султан.

"Такой метод сокращает уйму времени на бюрократические препоны, не нужно вручную заполнять данные на блокпостах. Таким образом, практически к нулю сведен прямой контакт человека с человеком, что очень важно в условиях пандемии. А данные о том, какие грузы и в каком количество завозятся в столицу, попадают сразу в базу данных Штаба города. С целью защиты сайта от возможных перегрузок и DDOS атак, к сайту "прикручена" captcha. Это сочетание букв и цифр, которые нужно будет ввести в окошко, тем самым подтвердив, что вы не бот", - добавила она.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

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