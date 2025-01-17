Как ИИ внедряют в сферу образования Казахстана

Подробнее об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства школы искусственного интеллекта функционируют на базе трех казахстанских вузов.

В Кызылординском университете им. Коркыт-ата открыта школа искусственного интеллекта Сеульского национального университета науки и технологий. В Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.И.Сатпаева создан филиал City University of Hong Kong. В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д.Серикбаева на базе Мастерской Лу Бань открыт Международный исследовательский центр по ИИ и центр Умных технологий управления транспортом.

В отечественных вузах внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google, NVIDIA, Huawei, Coursera и др. Подписаны меморандумы с Coursera, Google, Nvidia, Huawei Technologies Kazakhstan LLP, 01 Edu System, Binance Kazakhstan.

На базе технопарка AstanaHub запущены полномасштабные курсы для обучения преподавателей вузов по направлениям ИИ, охватывающие 700 преподавателей из 47 вузов Казахстана.

В сфере искусственного интеллекта (ИИ) принят Межвузовский стандарт ИИ, вузами разработаны 20 новых образовательных программ по ИИ.

Также в ведомстве отметили, что завершено обучение языковой модели KazLLM на основе 148 миллиардов токенов на казахском, английском, русском языках. Модель разработана с участием команды Nazarbayev University, Казахского национального университета им. аль-Фараби, Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова и др. К разработке привлечены 117 экспертов, включая более 40 кандидатов наук, PhD и магистров исследовательских институтов и вузов.

Министерство представило главе государства пилотную программу по ИИ AI-Sana, направленную на всестороннее развитие навыков в области ИИ среди студентов всех уровней по приоритетным специальностям. 100 тысяч студентов будут обучаться искусственному интеллекту, программированию и стартап акселерации.