Экономика
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист

В нынешнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нам, казахстанцам, нужны ощутимые перемены к лучшему. Это невозможно без успешного развития образования, науки и подлинного местного самоуправления, что подразумевает рост активного участия граждан в политической и социальной жизни. О том, как можно обеспечить честные и открытые реформы в экономике и политике, какой вклад в решение существующих проблем могут внести ученые страны, расскажут гости рубрики «Эксперт-совет».

Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики КН МОН РК, академик, доктор
экономических наук, профессор

– Глава государства сделал акцент на два направления радикальных реформ: первое – это демократизация общества, изменение суперпрезидентской модели власти, переход к многополюсной и парламентской модели. Второе – антикризисные меры по обеспечению стабильного социально-экономического развития в условиях политической и социальной напряженности в мире.

В условиях нестабильности мировой экономической системы и геополитической обстановки остро стоит вопрос о продовольст­венной безопасности. Поэтому Глава нашего государства дал поручение по принятию экстренных мер по поддержке АПК, успешному проведению посевной кампании, искоренению бюрократизма в Правительстве.

В Послании подчеркивается, что нам предстоит обеспечить стабильное и устойчивое развитие, повысить благосостояние людей на всей территории Казахстана и сделать нашу страну сильнее.

Ученые поддерживают реформы политической и социально-экономической систем страны и будут способствовать их эффективной реализации на благо Казахстана.

Как показывает история, политика зачастую определяет состоя­ние экономики. Сейчас необходимо принятие адекватных мер со стороны государства по поддержанию доходов населения на приемлемом уровне, а главное – сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест. Только так мы сможем избежать социальных катаклизмов.

В связи с этим Президент поставил реальные задачи: госаппарату необходимо максимально мобилизоваться, оперативно принимать решения (максимум три дня, а лучше один день), усилить меры финансовой и продовольственной безопасности, развивать местное самоуправление, снизить нагрузки на агломерации.

Только выстроив социальную систему, адаптированную к совре­менным вызовам, гармонично сочетая политические и экономические реформы, возможно обеспечить благополучие.

Озвученные Главой государства, поправки в Конституцию, изменения в Парламенте – смелый шаг и большая ответственность. Кроме того, намечено создание новых областей.

Перемещая областные центры в проблемные регионы, мы сможем предотвратить экономическое угасание этих территорий, придадим импульс развитию инфраструктуры и повысим уровень жизни народа.

Поэтому появление Жетысуской, Абайской и Улытауской облас­тей должно привести к возрож­дению этих регионов.

Значительное внимание уделено в Послании вопросам местного самоуправления. Оно должно позитивно повлиять на ускорение реформ и системных преобразований во всех сферах жизни общества.

Особо радует, что город Капшагай предложено переименовать в город Кунаев, поскольку Динмухамед Ахмедович достоин такой чести. В памяти каждого казах­станца, независимо от национальности, упоминание Динмухамеда Кунаева вызывает только теплые воспоминания, когда в Казахстане успешно реализовывались крупные проекты, царили стабильность и процветание. Когда народ помнит и уважает свое прошлое, у него есть право на будущее!

Озвученные антикризисные меры должны проводиться неукос­нительно. Как сказал наш Президент, у каждого кризиса есть две стороны. Во-первых, это угроза, во-вторых, это возможность.

В кризисных условиях на первый план выдвигается проблема реального улучшения жизни людей, качественного подъема их жизненного уровня.

Это связано также и с вызовами углубляющейся пространственной дифференциации доходов и уровня жизни населения республики.

Изменение самих источников и факторов роста доходов способствовало усилению поляризации как отдельных групп населения, так и целых регионов. Остро встала проб­лема их асимметрии и дифференциации, а за среднереспубликанскими показателями скрываются негативные процессы появления пропасти в доходах и уровне жизни разных групп населения.

Естественно, крайняя поляризация доходов опасна, поскольку представляет серьезную угрозу экономическому и социальному благополучию страны. Поэтому важно поменять проводимую в стране социальную политику, чтобы впредь не допустить негативного развития событий.

К примеру, сейчас принципиально важной для ученых и государства стала проблема определения реальной значимости номинальных денежных доходов населения при существенно изменяющихся ценах на потребительские товары и услуги.

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