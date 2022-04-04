В нынешнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нам, казахстанцам, нужны ощутимые перемены к лучшему. Это невозможно без успешного развития образования, науки и подлинного местного самоуправления, что подразумевает рост активного участия граждан в политической и социальной жизни. О том, как можно обеспечить честные и открытые реформы в экономике и политике, какой вклад в решение существующих проблем могут внести ученые страны, расскажут гости рубрики «Эксперт-совет».
Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики КН МОН РК, академик, доктор
экономических наук, профессор
– Глава государства сделал акцент на два направления радикальных реформ: первое – это демократизация общества, изменение суперпрезидентской модели власти, переход к многополюсной и парламентской модели. Второе – антикризисные меры по обеспечению стабильного социально-экономического развития в условиях политической и социальной напряженности в мире.
В условиях нестабильности мировой экономической системы и геополитической обстановки остро стоит вопрос о продовольственной безопасности. Поэтому Глава нашего государства дал поручение по принятию экстренных мер по поддержке АПК, успешному проведению посевной кампании, искоренению бюрократизма в Правительстве.
В Послании подчеркивается, что нам предстоит обеспечить стабильное и устойчивое развитие, повысить благосостояние людей на всей территории Казахстана и сделать нашу страну сильнее.
Ученые поддерживают реформы политической и социально-экономической систем страны и будут способствовать их эффективной реализации на благо Казахстана.
Как показывает история, политика зачастую определяет состояние экономики. Сейчас необходимо принятие адекватных мер со стороны государства по поддержанию доходов населения на приемлемом уровне, а главное – сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест. Только так мы сможем избежать социальных катаклизмов.
В связи с этим Президент поставил реальные задачи: госаппарату необходимо максимально мобилизоваться, оперативно принимать решения (максимум три дня, а лучше один день), усилить меры финансовой и продовольственной безопасности, развивать местное самоуправление, снизить нагрузки на агломерации.
Только выстроив социальную систему, адаптированную к современным вызовам, гармонично сочетая политические и экономические реформы, возможно обеспечить благополучие.
Озвученные Главой государства, поправки в Конституцию, изменения в Парламенте – смелый шаг и большая ответственность. Кроме того, намечено создание новых областей.
Перемещая областные центры в проблемные регионы, мы сможем предотвратить экономическое угасание этих территорий, придадим импульс развитию инфраструктуры и повысим уровень жизни народа.
Поэтому появление Жетысуской, Абайской и Улытауской областей должно привести к возрождению этих регионов.
Значительное внимание уделено в Послании вопросам местного самоуправления. Оно должно позитивно повлиять на ускорение реформ и системных преобразований во всех сферах жизни общества.
Особо радует, что город Капшагай предложено переименовать в город Кунаев, поскольку Динмухамед Ахмедович достоин такой чести. В памяти каждого казахстанца, независимо от национальности, упоминание Динмухамеда Кунаева вызывает только теплые воспоминания, когда в Казахстане успешно реализовывались крупные проекты, царили стабильность и процветание. Когда народ помнит и уважает свое прошлое, у него есть право на будущее!
Озвученные антикризисные меры должны проводиться неукоснительно. Как сказал наш Президент, у каждого кризиса есть две стороны. Во-первых, это угроза, во-вторых, это возможность.
В кризисных условиях на первый план выдвигается проблема реального улучшения жизни людей, качественного подъема их жизненного уровня.
Это связано также и с вызовами углубляющейся пространственной дифференциации доходов и уровня жизни населения республики.
Изменение самих источников и факторов роста доходов способствовало усилению поляризации как отдельных групп населения, так и целых регионов. Остро встала проблема их асимметрии и дифференциации, а за среднереспубликанскими показателями скрываются негативные процессы появления пропасти в доходах и уровне жизни разных групп населения.
Естественно, крайняя поляризация доходов опасна, поскольку представляет серьезную угрозу экономическому и социальному благополучию страны. Поэтому важно поменять проводимую в стране социальную политику, чтобы впредь не допустить негативного развития событий.
К примеру, сейчас принципиально важной для ученых и государства стала проблема определения реальной значимости номинальных денежных доходов населения при существенно изменяющихся ценах на потребительские товары и услуги.