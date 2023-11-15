Как менялся тенге за 30 лет

Сегодня свое 30-летие отмечает национальная валюта Казахстана – тенге. В связи с этим Kazpravda.kz решила напомнить самые важные страницы истории банкноты

Фото: Kazpravda.kz

Нацвалюта была введена в наличный оборот ровно 30 лет назад с подписанием соответствующего указа президента РК. С этого периода Национальный банк и правительство начали проведение самостоятельной экономической и денежно-кредитной политики.

Внешне первый банкнотный ряд отличался дизайном и номиналами. В 1993 году в обращение вышла серия под названием "Портреты". Она была представлена банкнотами: 1 тенге – портрет аль-Фараби; 3 тенге – портрет Суюнбая; 5 тенге – портрет Курмангазы; 10 тенге – портрет Чокана Валиханова; 20 тенге – портрет Абая Кунанбаева; 50 тенге – портрет Абулхаир-хана; 100 тенге – порт­рет Абылай-хана.

Со временем из-за высокой инфляции и девальвации тенге, развития ключевых отраслей экономики, а также роста доходов, появилась потребность выпуска банкнот большего номинала. Они и составили вторую серию, названную "Аль-Фараби". К десятилетию тенге, в 2003 году, банкнотный ряд был представлен номиналами до 10 000 тенге.

Монеты национальной валюты – тиыны – выпускались двумя сериями. Самой первой была не металлическая, а бумажная серия "монет". Но инфляция свела на нет тиыны. Они утратили свою покупательную способность.

Монеты тенге мелкого номинала также недолго были в обращении, и в итоге в 1997 году был утвержден новый ряд монет тенге, призванный заменить прежние монеты и банкноты мелких номиналов. Их выпуск состоялся 11 ноября 1998 года.

В последующем монетный ряд 1997 года модифицировался, дополнялся. А монеты в 100 тенге, выпущенные в обращение 1 июля 2002 года, полностью заменили банкноты аналогичного номинала.

В очередную годовщину тенге – 15 ноября 2006 года – в обращение были выпущены банкноты нового дизайна номиналом 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. Основным элементом банк­нот 2006 года стал монумент "Астана-Байтерек" – достопримечательность новой столицы Казахстана.

Новые банкноты кардинально отличались от предыдущих: лицевая сторона содержала преимущественно вертикальные изображения, а оборотная – горизонтальные.

На этих банкнотах было использовано максимально возможное количество защитных элементов.

Очередная замена тенге произошла в 2011 году. Нацбанк вводит в оборот серию банкнот "Самрук". Их отличительная особенность – изображение на лицевой стороне банкноты монумента "Қазақ елі".

С 1 декабря 2015 года Нацбанк выпустил в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 000 тенге. Банкнота выполнена в преобладающем серо-синем цвете. На лицевой стороне расположены основные изображения - монумент «Қазақ Елi», крылатый конь и триумфальная арка Мәңгілік Ел. На оборотной стороне основным изображением в центре банкноты выступает контур карты Казахстана и панорама Астаны со зданиями Акорды, Парламента и Правительства, расположенными в порядке, отражающем принцип разделения ветвей власти, заложенный в Конституции Республики Казахстан.

Новая банкнота является самым защищенным денежным знаком казахстанского тенге, а также одной из самых защищенных банкнот в мире. Для защиты использованы последние инновации в индустрии защиты от подделок, модифицированные и усиленные классические способы противодействия фальшивомонетничеству. Для людей с ослабленным зрением с краю на правой стороне банкноты нанесены 7 высокорельефных треугольников, различимых на ощупь.