Мужская часть коллективов подготовила для своих коллег-женщин яркое и душевное торжество, наполненное искренними словами благодарности, музыкой и поэтическими выс­туплениями.

С теплыми словами поздравлений к сотрудницам обратился генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы. Он отметил, что женщины в редакциях главных газет страны – это не только профессионалы своего дела, но и люди, которые наполняют коллектив особой энергией, вниманием и душевной теплотой.

Поздравительную эстафету продолжил первый заместитель генерального директора Виктор Пряников. В своем позд­равлении он подчеркнул, что женское внимание – это источник вдохновения и гармонии. К теплым пожеланиям присое­динился и заместитель гендиректора ТОО «Қазақ газеттері» Камбар Ахмет, который пожелал всем сотрудницам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и весеннего настроения.

Особым украшением праздника стала концертная программа, подготовленная мужчинами. В зале звучали как известные ретропесни – «Бәрінен де сен сұлу», «Әйтеуір сол қыз бір сұлу» и «Хаулилилім», так и современные мелодии. Не обошлось и без поэ­зии. Журналисты прочитали трогательные стихотворения, посвященные весне, женской красоте, любви и вдохновению. В этих строках звучали искреннее уважение и благодарность женщинам, которые каждый день своим трудом, вниманием и талантом делают жизнь ярче.

Финальным аккордом праздника стало дружное выступ­ление парней, которые хором исполнили знаменитую пес­ню «Как много девушек хороших...», чем вызвали бурные аплодисменты и улыбки в зале. Праздник весны и красоты оставил в сердцах всех присутствующих светлое и радостное настроение.