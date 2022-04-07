Обсуждение поправок в законодательство, которые обеспечат защиту детей от травли, манипуляций и давления в Интернете, близится к завершению. Но полемика по сути и деталям этих законотворческих инициатив не утихает. На нашем «Эксперт-совете» мы говорим о том, как и чем обеспечить четкие рамки и порядок правоприменения антибуллинговых мер, чтобы они не стали средством ограничения свободы слова в виртуальном пространстве.

Без агрессии в Сети

Зарина Джумагулова, руководитель центра детской безопасности «Ангел», тренер по детской безопасности, член международного сообщества по предотвращению насилия и пренебрежительного

обращения с детьми ISPCAN:

– Честно говоря, мне не совсем понятно, почему акцент смещен именно на кибербуллинг. На эту проблему нужно смотреть шире. Ведь и прямая травля в школе или во дворе может иметь трагические последствия. До последнего времени с этим явлением никто фактически не работал, и отношения в детской и подростковой среде нередко приводили к издевательствам и завершались открытым насилием и суицидом. В качестве причин буллинга называется все что угодно – возрастные или половые особенности: мол, у подростков так принято, нужно это пережить, и все наладится. Но переживали не все.

Поправки, касающиеся определения травли, буллинга и кибербуллинга, относятся к законам о правах ребенка и об образовании в Казахстане. Теперь речь еще идет об изменениях законодательства в части регулирования информационного пространства. Согласно предлагаемым нововведениям уполномоченный орган в лице МИОР будет определять представителей в социальных сетях, которые смогут решать все возникающие вопросы напрямую. И в принципе, это хорошо, потому что на практике не всегда удается оперативно выйти на администрацию социальных сетей, чтобы, к примеру, удалить информацию, нарушающую права конкретного ребенка.

С другой стороны, министерство и прежде имело полномочия требовать от соцсетей срочного удаления неприемлемого контента. Поэтому определенное несогласие вызывают предложенные изменения в закон о связи, которые допускают отключение доступа к Интернету в считаные часы при нарушении законов о выборах и митингах. Для защиты интересов детей было бы достаточно поправок, которые прописывают порядок реагирования уполномоченным ведомством на случаи кибербуллинга.

На мой взгляд, решение проб­лемы буллинга и кибербуллинга должно начинаться с профилактики подобных правонарушений. Детей и родителей нужно учить, как реагировать на конкретные ситуации, и разбираться, где имеет место нарушение прав несовершеннолетних, а где – нет. Таким образом, в приоритете должны быть информирование и обучение, чтобы изначально избежать формирования кризисных отношений.

Я сама провожу тренинги по кибербезопасности с детьми, рассказываю, как посторонний человек может определить их местонахождение по видео-, фотоматериалам и как избежать этого, поскольку доступность подобной информации чревата шантажом. Ребенку могут, к примеру, сообщить, что за ним следят, назвав его адрес, напугать тем, что знают все о его близких.

Поэтому важно довести до детей основную мысль: любая опубликованная ими информация может быть использована против них. Они должны знать о доступных в сетях функциях «пожаловаться» и «заблокировать комментатора», у них есть возможность обращаться в службу поддержки, чтобы оградить себя от неприемлемого контента.

Что я этим хочу сказать? Для профилактики кибербуллинга очень важны доверительные отношения родителей и детей. Взрослые члены семьи должны первыми и достаточно рано узнавать о фактах травли в соцсети, пока это не зашло слишком далеко. Нужно объяснять ребенку о необходимости сохранения скриншотов, информации из смартфона, других сведений, которые понадобятся для подкрепления жалобы на интернет-ресурс.

В таких случаях родители могут обратиться с заявлением не только в правоохранительные органы, но и в МИОР, который должен принять необходимые меры по пресечению кибербуллинга. Но большой минус в том, что пока у нас нет толковой дос­тупной информации для родителей, как вести себя в подобных ситуациях. К сожалению, мы должны признать: государство не приняло достаточно мер для того, чтобы этого в принципе не происходило. Некоторые из последних законодательных инициатив по пресечению нарушений прав ребенка, в том числе в интернет-пространстве, говорят о том, что ситуация готова поменяться.

В развитых странах законодательство человекоцентрированно, там делается упор на защиту личных границ и конституционных прав граждан, и в части ответственности за кибербуллинг все четко прописано, в том числе в уголовном законодательстве. У нас же ни харассмент, ни кибербуллинг не упоминаются в УК и КоАП. Казахстану предстоит выстроить эту работу с нуля, что мы и начали делать благодаря антибуллинговым поправкам.