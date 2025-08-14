Минюст дал пояснение по новой норме, которая вступает в силу 16 сентября этого года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минюста, в действующее законодательство внесены поправки, предусматривающие новое основание для расторжения брака по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у них общих несовершеннолетних детей.

Это норма работает только в случае, если один из супругов более трех лет находится в международном розыске, со дня санкционирования судом.

Внесенные изменения вступают в силу с 16 сентября 2025 года. Они направлены на совершенствование правового регулирования в сфере брачно-семейных отношений, обеспечение прав и интересов граждан при невозможности установления местонахождения одного из супругов.