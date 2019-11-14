Общество
Как не заболеть диабетом – советы специалистов
Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Сахарный диабет является самым распространенным эндокринологическим заболеванием в мире, и развитие его связано с нарушением обмена углеводов в организме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.   

Диабет возникает, когда организм не может справиться с уровнем сахара (глюкозы) в крови. Кровь становится густой, и со временем это может привести к инфаркту, инсульту, слепоте, почечной недостаточности и гангрене нижних конечностей. Сегодня, по данным ВОЗ, в мире насчитывается 422 миллиона диабетиков. Однако, несмотря на серьезнейшую угрозу, которую диабет представляет для здоровья, половина диабетиков даже не подозревает о своей болезни.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК советуют соблюдать эти правила, чтобы не заболеть диабетом:

Правильное питание. Уменьшить потребление углеводов, чтобы не перегружать поджелудочную железу (которая выделяет инсулин), а также уменьшить количество потребляемых ежедневно калорий, чтобы сохранять хорошую форму. Для профилактики диабета нужно исключить из меню сахар и любые продукты, содержащие сахар (печенье, ненатуральные соки). Предпочтение стоит отдать птице, малокалорийной рыбе, овощам, несладким сокам. Следует ограничить потребление макаронных и мучных изделий, пряных, острых и копченых блюд. Жареную еду нужно заменить отварной, запеченной или тушеной.

Ежедневные физические нагрузки. Профилактика сахарного диабета будет эффективной, если каждый день выкраивать хотя бы полчаса на занятия физкультурой. Физические нагрузки благотворно влияют на обменные процессы, благодаря им усиливается расщепление жиров, улучшается жировой состав крови, существенно снижается масса тела. Для профилактики сахарного диабета нужно ходить пешком, кататься на велосипеде, заниматься танцами, плаванием, футболом и другими видами спорта.

Сохранять душевное равновесие. Поскольку регулярные стрессы являются одной из причин развития болезни, профилактика сахарного диабета включает контроль за эмоциональным состоянием. Желательно как можно меньше общаться с отрицательно настроенными людьми, избегать стрессовых ситуаций.

Регулярно проходить медицинские обследования. Для людей, состоящих в группе риска, профилактика диабета обязательно включает сдачу анализов как минимум раз в полгода.

Симптомами сахарного диабета являются: постоянная сильная жажда, частые мочеиспускания, обезвоживание организма, сильное чувство голода, истощение, нарушение зрения, мышечная слабость, зуд и раздражения кожи. Если вы заметили один из симптомов, следует немедленно обратиться к врачу.

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