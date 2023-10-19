Как отметят День Республики в Алматы

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

25 октября в 20:00 на площади Астана будет дан праздничный салют

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики, начнутся уже завтра, 20 октября, в 11:00 с церемонии открытия I Международного фестиваля театров кукол «ALMATY PUPPET FESTIVAL», который пройдет на сцене Государственного театра кукол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фестиваль продлится до 24 октября, юным зрителям будут представлены кукольные постановки театров из других регионов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Узбекистана, Польши, Болгарии, Грузии, Турции.

Также в рамках празднования Дня Республики в городе пройдет ряд других мероприятий:

- 21 октября в 10:00 во всех районах города состоится субботник «Жаңа Қазақстан. Таза табиғат» совместно с фронт-офисом волонтеров. В рамках экологической акции запланирована очистка территории города, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также массовая посадка деревьев;

- 23 октября в 15:00 в театре традиционного искусства «Алатау» пройдет патриотический праздничный концерт «Байтақ елім, Қазақстан» с участием исполнителей народного жанра. В это же время в Филармонии имени Жамбыла состоится концерт с участием творческих коллективов этнокультурных объединений;

- 24 октября в 10:00 в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая пройдет церемония награждения государственными наградами.

Основной праздничный концерт в честь Дня Республики пройдет в 15:00 во Дворце Республики с участием звезд казахстанской эстрады. Также, в 17.00 в консерватории имени Курмангазы будет организован торжественный концерт «Жасай бер, Қазақ елі» с участием ведущих коллективов и солистов консерватории.

В День Республики, 25 октября, в 11:30 на ВСК «Медеу» состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана. В мероприятии примет участие молодежь города, общественные деятели, депутаты маслихата Алматы и представители Ассамблеи народа Казахстана.

Помимо этого, в этот же день в 11:00 в городской юношеской библиотеке имени Жамбыла состоится квиз на тему: «Ел өркенін өсірген азаттық» и выставка «Декларация - первый шаг к утверждению независимости».

25 октября в 14:00 в парке Көк-төбе состоится праздничный концерт «Жасай бер мәңгі - Қазақстаным» с участием творческих коллективов «Алматы әуендері».

В Казахском государственном цирке в этот же день в 16:00 будет организован бенефис знаменитого клоуна и фокусника Карима Мутурганова, приуроченный ко Дню Республики и 70-летию артиста цирка. Для гостей будет представлена шоу-программа с участием акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, эквилибристов, иллюзионистов и клоунов.

25 октября в 20:00 на площади Астана в честь Дня Республики будет дан праздничный салют.

В рамках празднования Дня Республики также состоятся выставки рисунков и фотографий, круглые столы, сельскохозяйственные ярмарки, флешмобы, спортивные фестивали, турниры, церемонии награждения, интеллектуальные игры и акции. О иных проводимых мероприятиях, в честь Дня Республики дополнительно будет сообщена информация, добавили в акимате.

#Алматы #праздник #акимат #мероприятия #День Республики

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