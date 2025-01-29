Как пластическая хирургия возвращает уверенность и любовь к себе

На сегодняшний день пластические операции не вызывают удивления. Напротив, они становятся все более популярными среди людей, стремящихся улучшить свою внешность или исправить последствия травм или болезней. При этом результат зависит от множества факторов, например, от типа операции, состояния здоровья пациента, его возраста и других индивидуальных особенностей организма. Корреспондент Kazpravda.kz побеседовала с докторами известной столичной клиники, хирургами Едилем Урымбаевым и Кайратом Байдавлетовым, которые рассказали о ключевых аспектах эстетической хирургии и реабилитации после операций. Врачи уверены, что после преображения каждая пациентка по-новому видит себя в зеркале и от этого ярче ощущает жизнь.

Фото представлено пресс-службой клиники

Важность правильного подхода к операции

Пластическая хирургия, как и любая другая форма хирургического вмешательства, сопряжена с рисками. По словам Едиля Урымбаева, первостепенным фактором, который влияет на успех операции, является психологический настрой пациента. Необходимо понимать, что пластическая хирургия — это не мгновенная трансформация, а процесс, который требует времени. Ожидания должны быть реалистичными. Пациентам нужно знать, что в первые дни после операции могут возникнуть отеки, гематомы, а также возможны депрессивные состояния, связанные с изменениями во внешности. Важно быть готовым к реабилитационному процессу, а также понимать, что результаты не будут видны сразу.

«После операции пациенты часто переживают из-за отеков, синяков или изменений в их восприятии тела. Это абсолютно нормально. Главное - понимать, что процесс заживления займет время. Реабилитация после операции напрямую зависит и от ее объема. Например, блефаропластика является менее инвазивной процедурой, и отечность и гематомы ограничиваются небольшой зоной, что обычно сокращает срок восстановления. В то время как более сложные вмешательства, такие как комплексное омоложение, затрагивающие несколько областей, требуют на восстановление от одного до двух месяцев», - отмечает хирург.

При этом, доктор отмечает, что после реабилитации и всех рекомендаций, пациенты начинают сиять, довольны результатом и забывают период, когда было больно и страшно.

«Многие мои пациентки после изменений во внешности устраивают личную жизнь и выходят замуж. Я думаю, это связано не только с внешними изменениями, но и внутренними. Мы дарим женщинам красоту, молодость, конечно, это отражается на ее внутреннем состоянии. Она начинает излучать совсем другую энергетику, становится женственной и вновь влюбляется в себя», - делится Едил Урымбаев.

Важные моменты в реабилитационном периоде затронул другой эксперт, пластический хирург Кайрат Байдавлетов.

«Если мы говорим об отеках и синяках, которые остаются после любой операции, то в течение нескольких недель или месяцев при соблюдении определенных рекомендаций они проходят бесследно. А вот рубцы претерпевают различные изменения в послеоперационном периоде и окончательно созревают ближе к году, становясь менее заметными или незаметными», - отметил доктор.

Он добавил, что основной возраст пациентов, обращающихся в клинику, от 25 до 65 лет.

«К нам также часто обращаются молодые женщины после нескольких родов, так как зачастую именно в период беременности состояние кожи претерпевает изменения», - отметил врач.

Выбор хирурга и клиники

Одним из решающих факторов при выборе пластического хирурга является его профессионализм и опыт. Едил Урымбаев рекомендует обращаться к специалистам, которые практикуют ежедневно, работают с разными типами кожи и проводят множество операций. Перед процедурой обязательно стоит проконсультироваться и задать интересующие вопросы.

«Обращайтесь только к тем хирургам, у которых есть соответствующая лицензия и разрешение на проведение операций. Также важно, чтобы доктор был востребован, ведь ежедневная практика способствует улучшению навыков и уверенности», - говорит хирург.

Не следует забывать и о личной гармонии между пациентом и врачом. Пациент должен чувствовать доверие и уверенность в своем докторе, ведь только тогда можно рассчитывать на успешный результат.

По словам хирургов, они большое внимание уделяют формированию доверия с пациентом и разъяснению всех этапов операции на первичной консультации.

«Нам важно, чтобы пациент доверял нам, мы показываем работы, уточняем все пожелания и описываем каждый этап работы. Если видим, что пациент сомневается, не знает, какой результат хочет положить или его ожидания нереалистичны – можем отказаться от проведения операции. Наша конечная цель – сделать свою работу естественной, не нарушить баланс внешнего и внутреннего состояния и не гнаться за трендами. К каждому пациенту у нас свой, индивидуальный подход», - добавляют доктора Урымбаев и Байдавлетов.

Сезонность операций

Хотя понятия «сезонности» пластических операций не существует, все же зима - наиболее подходящий период для проведения вмешательств. Холодный воздух способствует сужению сосудов, что уменьшает риск отеков и кровотечений. Более того, в холодное время года можно легко скрыть пластыри, бинты и синяки под верхней одеждой. Отсутствие прямых солнечных лучей также помогает избежать пигментации, что делает зиму идеальным временем для восстановления.

Пластические операции и их особенности

Эстетические операции, как и другие хирургические вмешательства, выполняются только по определенным показаниям и противопоказаниям, с учетом желаний и особенностей пациента. Важную роль в результате операции играет тип кожи.

«Толстая и смуглая кожа формирует более заметные рубцы, в то время как у пациентов с тонкой и светлой кожей шрамы, как правило, менее заметны», - поясняет хирург.

Он добавил, что пациентам, склонным к образованию келоидных рубцов, рекомендуется избегать хирургических вмешательств.

Риски и безопасность хирургических вмешательств

Пластическая хирургия - это не только искусство, но и наука, требующая строгих правил и стандартов безопасности.

«Перед операцией обязательно нужно пройти обследование, сдать анализы и пройти консультацию с анестезиологом, который должен удостовериться в возможности проведения хирургического вмешательства», — отмечает Едил Урымбаев.

Риски, такие как кровотечения, инфицирование и развитие гематом, могут быть минимизированы, если следовать рекомендациям врача и соблюдать все предписания. Также стоит помнить о противопоказаниях, таких как острые или хронические заболевания, о которых пациенты могут даже не догадываться.

«Мы часто выявляем заболевания, о которых пациенты не знали. Например, высокое артериальное давление может стать причиной осложнений как вовремя, так и после операции», - добавляет Кайрат Байдавлетов.

Преимущества современных технологий

Сегодняшние технологии позволяют выполнять пластические операции с минимальными рисками и повреждениями тканей. В своей практике специалисты активно используют эндоскопию, минимизируя разрезы и улучшая безопасность операций.

«Эндоскоп позволяет проводить операцию через маленькие проколы, что минимизирует травмирование тканей и сокращает время восстановления. Мы видим все сосуды и нервы на экране в реальном времени, что значительно повышает точность и безопасность операции», - объясняет Кайрат Байдавлетов.

Кроме того, для ускорения реабилитации и улучшения заживления, хирурги работают в тесном сотрудничестве с косметологами, которые помогают восстанавливать кожу после операций, применяя различные процедуры, такие как филлеры и собственный жир – липофилинг, направленные на улучшение состояния кожи, ускорение восстановления и минимизацию рубцевания,

Роль пациента в восстановлении

Не меньшее значение в процессе реабилитации имеет и сам пациент.

«Дисциплина - это залог успешного восстановления. Пациент должен строго следовать рекомендациям, приходить на все осмотры и выполнять все назначенные процедуры. Антибактериальная терапия, перевязки, снятие швов и косметологические процедуры - все это важно для восстановления», - говорит Едил Урымбаев.

Кроме того, соблюдение диеты и выполнение легких физических упражнений способствует улучшению кровообращения и ускоряет процесс заживления. Важно также избегать стрессов и перегрузок, а также соблюдать режим отдыха.

Пластическая хирургия - это не только возможность изменить свою внешность, но и важный процесс, который требует тщательной подготовки и ответственного подхода. Обсуждение рисков, соблюдение рекомендаций, выбор опытного специалиста и понимание реабилитационного периода - все эти факторы влияют на конечный результат. Технологии, такие как эндоскопия, и комплексный подход к восстановлению помогают достичь отличных результатов. Ведь пластическая хирургия - это не просто работа с телом, а путь к внутреннему комфорту и уверенности.