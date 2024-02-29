Как правильно принимать подарки, рассказали специалисты по этикету

Эксперты настаивают на том, что разворачивать подарок нужно сразу после вручения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам специалиста по этикету Адилям Имировой, принимать любой подарок следует с улыбкой и хорошим настроением.

Брать подарок лучше двумя руками и обязательно благодарить.

- Помните, очень невежливо отложить подарок, не посмотрев его, поэтому старайтесь разворачивать подарок сразу после вручения, – подчеркнула эксперт.

Также не возбраняется выслать фото с подтверждением того, что ваш подарок пригодился.

Если к вам пришли гости и принесли с собой конфеты или алкоголь, вежливо будет поставить угощения на стол.

Отказываться от дара и выражать недовольство им – некрасиво и невежливо, утверждает автор книги по этикету Татьяна Белоусова.