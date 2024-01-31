Как развивать возобновляемые источники энергии в Казахстане, рассказали эксперты

Тренинг по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане прошел в столице при поддержке глобального проекта GIZ «Развитие потенциала в области климатической политики в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии» (CDCP) и Ассоциации ВИЭ Qazaq Green, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Ассоциация ВИЭ Qazaq Green

Программа, поддерживаемая GIZ и Ассоциацией ВИЭ Qazaq Green, направлена на погружение в мир возобновляемых источников энергии с акцентом на их развитие и практическое применение в Казахстане. Мероприятие предоставило участникам глубокие знания и практические инструменты для успешной интеграции возобновляемых источников энергии в реальные проекты в Казахстане.

Тренинг провели эксперты по ВИЭ, климатической политике, финансированию проектов ВИЭ и интеграции ВИЭ в единую электроэнергетическую систему Казахстана (ЕЭС) Айнур Соспанова, Аида Максут, Жанат Салимова, Арман Асылхан и Бекжан Мукатов.

В ходе тренинга участники проанализировали мировые тренды, рейтинги стран, ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) и конкурентоспособность технологий. Также они изучили схему работы аукционов по ВИЭ, инвестиционные преференции, возможности возобновляемой энергии как ключевого инструмента для снижения выбросов парниковых газов и участия на международном рынке углеродных единиц. Участники обсудили экономические аспекты реализации проектов ВИЭ в Казахстане, включая финансовое моделирование и зарубежный опыт финансирования.

Во второй день тренинга состоялось обучение с объяснением принципов работы и типов установок солнечной, ветровой, гидро-, биогазовой и геотермальной энергетики. Слушатели также получили информацию об особенностях реализации проектов солнечной и ветровой энергетики в Казахстане, включая исследование потенциала, оформление прав на земельный участок, проведение проектно-изыскательских работ и получение инвестиционных преференций.

Участники обсудили вопросы интеграции ВИЭ в ЕЭС РК, охватывающие дисбалансы, нестабильность работы и маневренные мощности, а также системы накопления энергии и мировой опыт решения проблем. В частности, они узнали об опыте интеграции ВИЭ в энергосистемы европейских стран и США, важности наличия маневренных мощностей.

По словам председателя правления Ассоциации Qazaq Green Айнур Соспановой, популярность ВИЭ в Казахстане быстро растет. Чтобы решить текущие и возможные будущие проблемы на пути развития «зеленой» энергетики в республике, Ассоциация разработала специальную сравнительную таблицу, в которую вошли предложения от участников рынка. Данный документ внесут в министерство энергетики.

- Хотим предложить Минэнерго определенные нормы, которые позволят конечным потребителям не только получать эту электроэнергию, но чтобы и РЭКи (региональные электросетевые компании), и ЭСОшки (энергоснабжающие организации) могли напрямую покупать у ВИЭ по двустороннему контракту, поскольку с вводом единого закупщика есть определенные ограничения по ЭСО. Они могут потреблять только от единого закупщика, но мы хотим, чтобы у них такая возможность была, – сказала Айнур Соспанова.

В Qazaq Green предлагают развивать и двусторонние контракты, когда компания сама строит ВИЭ и пользуется выработанной им электроэнергией, а также когда потребители электроэнергии заказывают строительство ВИЭ у сторонней организации. По ее словам, это направление развития ВИЭ является перспективным.

Ведущий менеджер сектора аналитики и сбора данных АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» Айдос Каримулы рассказал о том, что эксперты поделились с участниками тренинга информацией по финансовым моделям по проектам ВИЭ, интеграции ВИЭ в энергосистему и другими моментами.

- Данный курс очень информативный и полезный именно для нас - тех, кто непосредственно связан с возобновляемыми источниками энергии. Надеюсь в дальнейшем будем также участвовать в подобных курсах. Особая благодарность организаторам в лице представителей Qazaq Green. До этого у нас информацию предоставляли другие лекторы, представители Азиатского Банка Развития, Айнур (Соспанова) очень объемно объяснила о проектах ВИЭ. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, - сказал он.

Он отметил, что на площадке КОРЭМ проводятся аукционы по ВИЭ. По его словам, тренинг позволил подкрепить как имеющиеся знания, так и детально изучить различные тонкости процессов.

- Информация была достаточно полезной. В принципе я все это знаю, но я просто подкрепил свои знания за счет того, что объяснили специалисты как Арман Асылхан и Бекжан Мукатов. Почему я все это знаю? Потому что работаю в «РФЦ по ВИЭ». В принципе в общем мы с этим сталкиваемся в общих чертах, но здесь были некоторые моменты, которые по специфике более глубокие, - сообщил в свою очередь главный менеджер отдела ВИЭ ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» Руфат Усенов.

В частности, на тренинге были более подробно рассмотрены вопросы работы систем накопления энергии. По его словам, ранее он участвовал в подобных семинарах за рубежом.

- Интересный курс был. Я только что разговаривал, что данное направление достаточно молодое – особенно на производствах, что касается добывающей отрасли. Компания начинает реализовывать «зеленые» проекты, соответственно, мало кто знает где и как к реализации данных проектов надо подходить. Есть отдельные энергетики-производственники, которые не очень разбираются в проектировании, а есть отдельные проектировщики, которые не разбираются в видах энергетики в целом. Данный курс объемный в части информации, - сказал ведущий специалист проектного офиса по ВИЭ ТОО «Полиметалл Евразия» Биржан Даутов.

По его мнению, в ходе тренинга участникам были даны инструменты, которые можно применить на практике. Как отметил Биржан Даутов, в части энергетики у него были общие производственные познания, здесь же очень детально подошли ко всему.

До этого он самостоятельно изучал эту сферу деятельности, но во многих источниках масса информации, которую нужно сортировать, и выбрать самое полезное. Здесь же курс вобрал в себя все самое полезное и информационное, отметил участник тренинга.