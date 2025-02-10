Как своевременно распознать симптомы инсульта

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Инсульт остается одной из основных причин инвалидности и смертности в Казахстане. Ежегодно более 40 тысяч казахстанцев становятся инвалидами и примерно пять тысяч из них умирают в течение первых 10 дней после заболевания.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Для повышения осведомленности и улучшения ранней диагностики инсульта в Казахстане реализуются различные образовательные программы, такие как «Супергерои FAST». Эти инициативы направлены на обучение школьников своевременно распознавать симптомы инсульта и оперативно обращаться за медицинской помощью. Каковы цели и задачи программы и каким образом она помогает сохранить жизни, в интервью корреспонденту Kazpravda.kz рассказала главный специалист отдела укрепления здоровья молодежи и детей Жансая Хамит.

- Как появилась идея создания образовательной программы «Супергерои FAST»? Что послужило ее основой?

- Идея создания программы «Супергерои FAST» возникла в рамках международной кампании, направленной на повышение осведомленности о признаках инсульта и формирование навыков своевременного реагирования.

Дети проводят много времени с людьми пожилого возраста, которые находятся в группе риска. Они замечают малейшие изменения в их поведении и могут стать теми, кто первым увидит признаки инсульта. Наша цель — дать детям знания и уверенность в том, что они смогут правильно среагировать в такой критической ситуации.

Данная программа была разработана в Греции факультетом образовательной и социальной политики Университета Македонии и одобрена Всемирной организацией инсульта и ВОЗ. На сегодняшний день программа реализуется в 20 странах мира.

- Какие задачи ставятся перед учащимися в рамках программы?

- Основная задача – научить детей оперативно распознавать первые симптомы инсульта и правильно вызывать скорую помощь, что может спасти жизнь их близким. Учащиеся осваивают запоминание ключевых признаков инсульта с помощью акронима FAST, что позволяет им в критической ситуации не паниковать, а оперативно действовать для сохранения жизни близких. Кроме того, программа способствует формированию общей культуры здоровья, повышая готовность детей к обсуждению вопросов здоровья в семье.

- Каковы основные элементы программы и какие знания и навыки школьники получают в ее процессе?

- Программа «Супергерои FAST» включает в себя несколько ключевых элементов:

Теоретический блок: Объяснение симптомов инсульта с помощью запоминающегося акронима FAST (Face, Arms, Speech, Time), что позволяет детям легко запомнить признаки заболевания.

Интерактивные занятия: Игровые форматы, ролевые игры и симуляции вызова скорой помощи, которые помогают закрепить знания на практике.

Творческие задания: Изготовление поделок, заполнение анкет и проведение совместных домашних заданий, где дети обучают своих родных.

Тестирование: Периодические интерактивные тесты для проверки усвоения материала.

Таким образом, школьники получают не только теоретическую информацию, но и практические навыки, необходимые для быстрого и грамотного реагирования в экстренных ситуациях.

- Какие методики используются для обучения детей распознавать симптомы инсульта?

- В обучении используются современные интерактивные методики, сочетающие аудиовизуальные материалы, игровые форматы, ролевые игры и упражнения. Такой подход позволяет детям легко запомнить и воспроизвести ключевые признаки инсульта.

Также программа предоставляет учителям полный набор интерактивных материалов: интерактивные уроки, игры, книги и плакаты. Мы стремимся сделать обучение увлекательным и доступным, чтобы дети легко запоминали важные факты. Благодаря этим ресурсам уроки становятся не просто информативными, а вдохновляющими, превращая каждого ребенка в настоящего супергероя.

И здесь очень важно отметить, что при разработке программы педагоги и психологи внесли значительный вклад, что позволило создать материалы, которые легко усваиваются и запоминаются учениками начальных классов.

- Как школьники вовлекаются в процесс — проходят ли они тесты или участвуют в практических занятиях?

- Поскольку программа построена на интерактивном подходе, все занятия проводятся через разнообразные игры и с помощью героев, мультфильмов, творческих заданий дети узнают, как распознать инсульт и что делать в экстренной ситуации.

Программа включает пять интерактивных занятий, проводимых учителем с классом один раз в неделю. Такой регулярный и систематический подход способствует последовательному усвоению материала, позволяет детям активно закреплять полученные знания через игровые задания и практические упражнения.

- Как вы оцениваете уровень осведомленности о признаках инсульта среди молодежи до начала программы и после её внедрения?

- До участия в программе около 34% людей узнавали симптомы инсульта, после — знание возросло до 90% и 100% знали номер вызова скорой. То есть программа действительно эффективна и для детей, и для взрослых. Родители — ключевой элемент программы. Мы даем детям знания, а родители помогают им закрепить эти знания дома. Таким образом, информация распространяется по цепочке: от детей к родителям, от родителей к бабушкам и дедушкам.

- Есть ли планы по расширению программы на другие регионы Казахстана? Как это будет происходить?

- На данный момент в образовательной программе, включая пилотный этап, приняли участие 56 школ из 20 регионов Казахстана, в том числе около 650 классов, учителей, около 20 000 учащихся. Далее мы планируем активное расширение программы на большее количество школ по всему Казахстану. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством просвещения, и обсуждаются детали реализации программы. Планируется проведение дополнительных обучающих вебинаров и семинаров для учителей из разных регионов, обновление и адаптация методических материалов программы, организация регулярных мероприятий, направленных на повышение осведомленности о симптомах инсульта среди взрослых и детей.

Мы активно призываем школы регистрироваться на сайте проекта, чтобы как можно больше учащихся получили эти жизненно важные знания.

- Как вы сотрудничаете с учителями и школами для успешной реализации проекта?

- Для успешного сотрудничества с общеобразовательными школами нам оказывает содействие Министерство здравоохранения, Министерство просвещения и региональные управления образования. Для успешной реализации проекта мы организуем обучающие вебинары для учителей, директоров и завучей, чтобы они могли эффективно интегрировать программу в учебный процесс. Предоставляем подробные методические рекомендации и интерактивные материалы, адаптированные под возрастные особенности учеников, проводим регулярные консультации и собираем обратную связь, что позволяет оперативно корректировать содержание программы и методы обучения. Такой системный подход обеспечивает максимальную вовлечённость педагогов и эффективность работы на местах.

- Какая обратная связь поступает от участников проекта и их родителей?

- Ученики, учителя, а также родители, принявшие участие в проекте, проявили большой интерес к обучающей программе. 90% родителей отметили значимость проекта для здоровья и безопасности их детей. Одним из ключевых выводов является то, что 84,2% учителей считают, что проект «Супергерои FAST» через информирование подрастающего поколения может повлиять на снижение случаев инсульта в стране.

Чем больше детей и учителей присоединится к программе, тем шире будет распространена информация о симптомах инсульта. Мы призываем школы объединиться в сеть взаимоподдержки, где каждый ребенок знает, как оказать помощь своим близким. Благодаря активному участию образовательных учреждений мы вместе создаем более безопасное и информированное общество.

Образовательная программа «Супергерои FAST» реализуется в рамках плана мероприятий по укреплению здоровья детей школьного возраста в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы, утвержденного совместным приказом Минздрава и министерства просвещения.

#профилактика #инсульт #Супергерои FAST

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