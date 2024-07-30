Как устроен рынок разведенных женщин в Мавритании

Скриншот видео

Звезда You-tube Джо Хаттаб, совершивший кругосветное путешествие, в одном из выпусков поведал миру об особенностях уклада жизни мавританцев. В этой стране считается, что мавританские женщины становятся желанными после развода.

На рынке разведенных женщин он взял интервью у представительниц прекрасного пола.

По словам блогера, процент разведённых женщин очень высок, но развод в этой стране – праздник. Мужчины чаще женятся на разведённых женщинах, чем на женщинах, которые не были замужем.

«Весь рынок принадлежит им. Каждая разведенная женщина приходит сюда и продает всю мебель из своего дома. Когда женщина разводится, для нее устраивают праздник», – рассказал Хаттаб.

Женщины с рынка пояснили, что развод для них – это заработок.

«Брак – это еще и средство к существованию, а развод – это средство к существованию, которое подошло к концу. Если женщина разводится, она становится продавцом – покупает и продает, тем самым улучшает свое положение. Имущество не переходит к жене после развода. Здесь нет отложенного права собственности. Женщина владеет всем в доме», – говорит одна из женщин.

По мнению мавританок, в разводе нет ничего плохого: «Потом приходит кто-то другой, и женщина снова выходит замуж. Ее новый муж заботится о ней больше, чем бывший муж. Да, это провоцирует разводы. Новый муж берет ответственность на себя за меня и моих детей. Когда женщина разводится, она становится более желанной, поскольку она становится более красивой и опытной».

У разведенной женщины, на взгляд мавританцев, больше опыта в ведении домашнего хозяйства.

Мавританские женщины занимают большое и заметное место в обществе, это сильно проявляется в парламенте и министерствах, резюмировал автор видео.