Как в Алматы отметят День Конституции РК

Культура и общество
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Праздничный концерт в Алматы состоится 29 августа в 19:00 на площади Абая. В мероприятии примут участие звезды казахстанской эстрады: группа «Музарт» и «Жигиттер», Кайрат Нуртас, Мархаба Саби, Kalifornia, Yenlik, Ильхан Исханов, Жанар Дугалова, Hey Monro и др., передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото gov.kz

Для гостей и жителей города будут представлены 13 музыкальных номеров с сопровождением тематическими видео на экранах сцены. Также 30 августа будет организован ряд спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции.

Помимо этого праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.

- В Ауэзовском районе, торжественное мероприятие пройдет 29 августа в 11:00, в парке отдыха Family Park.

- В Наурызбайском районе, концерт в честь Дня Конституции с участием звезд эстрады состоится 29 августа в 11:00, в Центре инновационного творчества (микрорайон Шугыла, 347/4).

- В Алатауском районе, концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 29 августа на территории Атлетической деревни в 16:00.

- В Бостандыкском районе, праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, состоится 29 августа в 17:00 в амфитеатре ТРЦ MEGA Alma-Ata.

- В Турксибском районе, праздничная программа с участием казахстанских звезд и художественных ансамблей, пройдет 29 августа в 18:00 на территории Дома школьников №6, по пр. Сейфуллина, 13/1. Районное празднование включает в себя торжественный вынос флага, исполнение гимна, вручение удостоверений личности 16-летним гражданам, розыгрыши и конкурсы, а также кинопоказ под открытым небом.

- В Жетысуском районе, торжественный концерт в честь Дня Конституции пройдет 29 августа в 19:00 в парке «Гульдер», ул. Серикова 2а.

- В Медеуском районе, праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 30 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха, по ул. Гоголя, 1.

- В Алмалинском районе, концерт состоится 30 августа в 17:00 на территории ТРЦ «Mega Park», по адресу пр. Сейфуллина, 483.

#казахстан #Алматы #ДеньКонституции

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