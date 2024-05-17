Как выглядит внутри пассажирский лайнер Airbus A380 в люксовой отделке

Lifestyle
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Айман Аманжолова
[email protected]

В сети появились снимки самого большого пассажирского самолета в мире в люксовом исполнении, принадлежащего одному из арабских шейхов на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/Passion4Luxury

Двухпалубный Airbus A380 способен вместить до 853 пассажиров в зависимости от комплектации. Его длина составляет 73 метра, размах крыльев 79 метров, а высота 24 метра. Масса самолета составляет 276 тонн, а общая площадь двух пассажирских палуб 550 м², что больше площади футбольного поля.

Каждый Airbus A380 состоит из 6,5 млн различных деталей и компонентов, которые производят 1,5 тыс. компаний в 30 странах мира. Эта гигантская железная «птица» оснащена четырьмя двигателями и способна перевозить пассажиров на расстояние более 15 тыс. километров со скоростью 900 км/ч.

Роскошная отделка салона воздушного судна, выполненная по индивидуальному заказу одним из европейских дизайнерских бюро, поражает воображение.

На нижней палубе взору любопытных читателей открывается «мягкая» зона с дорогим белоснежным диваном авторской работы, журнальным столиком, торшерами, светильниками и телевизором.

С другой стороны нижней палубы можно увидеть горделиво стоящий, сияющий белизной под цвет дивана, легендарный британский Rolls Royce Phantom Series II. Этот шедевр автомобильного искусства охарактеризован производителем как «Лучший автомобиль в мире». Он стал первым, примерившим новейшую, полностью алюминиевую платформу, именуемую «Архитектура роскоши».

На верхней палубе расположена роскошная гостиная со столом из ценных пород дерева на 6 персон с удобными кожаными креслами ручной работы и дорогой посудой со столовыми приборами. 

На другой стороне верхней палубы находится барная зона с круглыми стульями, столиками с комфортными белоснежными креслами рядом с иллюминаторами, где гостям могут предложить самый изысканный алкоголь и закуски.

На борту авиалайнера имеется собственный кинотеатр на три человека, выполненный по последнему слову техники.

Ну, и конечно, как обойтись без роскошной хозяйской спальни, где можно отоспаться во время долгого перелета.

А вот как выглядит авторская кухня в собственном самолете, да еще и с иллюминаторами.

А напоследок можно удивиться сияющей ванной комнате с санузлом, и это не просто место для приема душа, а подлинный шедевр дизайнерской мысли!

#авиалайнер #отделка #Airbus #люкс

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