Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие дни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 декабря предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды.

В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололед.

Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы.

В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.