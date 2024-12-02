Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие дни
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По республике ожидается туман
Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 декабря предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды.
В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололед.
Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы.
В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.