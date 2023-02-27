Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 28 февраля - 2 марта, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток на большей части страны атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги вызовет обильные осадки в виде дождя и снега, гололед, туманы, порывистый ветер, на северо-западе и севере республики с низовой метелью.

Лишь на юго-востоке и на востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков, отметили синоптики.

На большей части РК также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха.

Столбики термометров в дневное время суток в северной половине РК достигнут отметки 3-5 градусов тепла, а в южной половине воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, лишь на западе и северо-западе республики ожидается постепенное понижение температуры днем, до 0-10 мороза.