Какая погода ждет жителей Нур-Султана в ближайшие дни

В Нур-Султане в ближайшие дни прогнозируют метель, гололед и порывистый ветер, сообщает Kazpravda.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 30 марта в столице ожидается переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы – 25 м/с. Температура воздуха составит 1-3 градуса тепла.

"31 марта осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла", – говорится в сообщении.

1 апреля, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.