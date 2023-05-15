Какие аварийные школы заменят на новые в Астане

В Астане ведется строительство 14 школ, 11 из них планируют открыть в следующем учебном году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы Жениса Касымбека.

Фото: пресс-служба акима Астаны

Так, уточнил Касымбек, школа (пересечение улиц Карасай батыра и Буланты) позволит заменить старую школу, которая была построена еще 87 лет назад. Новое учебное заведение будет рассчитано на 2 400 ученических мест в 2 смены.

«Школа по улице Көксеңгір (жилой массив «Кирпичный») ранее была признана аварийной, сейчас на месте этой школы ведется строительство новой школы. На данный момент в данном ЖМ нет других школ, дети ходят в другие районы.

Школы на пересечении проспекта Туран и улицы №24 и на пересечении проспекта Улы дала и улицы Сауран позволят решить вопросы трехсменного обучения школ-лицеев №№85 и 89. Каждая из школ также будет рассчитана на 2 400 ученических мест в 2 смены», – перечислил градоначальник.

Кроме того, в ближайшие 2 года в Астане по поручению главы государства построят 24 школы в рамках проекта «Комфортные школы».