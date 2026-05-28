Какие документы подписали Казахстан и Россия

Президент

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в целях дальнейшего укрепления отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества приняли Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись межправительственными и межведомственными документами:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории Республики Казахстан;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Казахстан государственного экспортного кредита для финансирования строительства АЭС на территории Республики Казахстан;  

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании в Республике Казахстан международной общеобразовательной школы «Казахстан – Сириус» и центра по работе с талантами детей и молодежи «Казахстан – Сириус»;  

4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о расширении сотрудничества в нефтяной сфере;  

5. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о финансировании расходов на обучение граждан Российской Федерации в филиале некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» в городе Омске;  

6. Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством финансов Республики Казахстан и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7. Двустороннее Соглашение о валютном свопе казахстанский тенге/российский рубль между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации;  

8. Меморандум о сотрудничестве между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации;

9. План мероприятий межведомственного сотрудничества министерств транспорта Республики Казахстан и Российской Федерации в области развития цифровизации на транспорте;

10. План мероприятий в сфере межведомственного сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации;

11. План практических мероприятий по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации;

12. План совместных действий АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ОАО «Российские железные дороги» по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.  

Также в рамках визита подписаны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и АО «ТАТМЕДИА»;  Меморандум о сотрудничестве между Некоммерческим акционерным обществом «Евразийский национальный университет им Л.Н.Гумилева» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».

