Какие спортсмены выступят 29 июля на ОИ-2024

Олимпиада
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сегодня Казахстан будет участвовать в разыгрывании 4 комплектов медалей по 4 видам спорта

Фото: Комитет по делам спорта МТС

В понедельник, 29 июля выступают 15 спортсменов по 10 видам спорта (фехтование, пулевая стрельба, академическая гребля, дзюдо, стрельба из лука, плавание, теннис, бадминтон, настольный теннис, бокс), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта МТС

В остальных 6 видах спорта идет квалификационный период.

Таким образом, 29 июля Казахстан будет участвовать в разыгрывании 4 комплектов медалей по 4 видам спорта.

Фехтование

А.Сарыбай в первой встрече в 1/32 выходит против Ч.Бенадоуда (Алжир). 

Пулевая стрельба

И.Юнусметова и Н.Чирюкин в дисциплине пневматический пистолет 10 м микс выступают в квалификации.

А. Ле в дисциплине пневматическая винтовка 10 м (женщины), пройдя 28 июля квалификацию на 6 месте, выходит в финал.

Академическая гребля

В.Яковлев в утешительном заезде 28 июля занял только 4 место в своем заплыве, что дало ему возможность выступать только в финале Е F, за 25-33 место.

Дзюдо

Д.Шамшаев в весе 73 кг попал в группу D. В первой схватке в 1/16 финала выходит против М.Юлдошева (Узбекистан).

Стрельба из лука

29 июля в стрельбе из лука проходит командное соревнование, команда Казахстана представлена тремя спортсменами: Ильфат Абдуллин, Дәулеткелді Жаңбырбай, Александр Еременко.

Плавание

В дисциплине 100 м на спине среди женщин выступит Ксения Игнатова в квалификации и в случае прохождения - далее в полуфинале.

Теннис

А.Бублик и А.Недовесов в парном разряде выступают в 1 раунде против Т.Монтейро и Т.Уайлд (Бразилия)

Бадминтон

Дмитрий Панарин встречается во втором матче группового этапа против Б.Янг (Канада), который является чемпионом юношеских Олимпийских Игр 2018 года и чемпионом Панамериканских Игр 2023 года.

Настольный теннис

К.Герасименко успешно пройдя в 1/32 финала, встречается в 1/16 финала с победителем пары Т.Аполония (Португалия)/Д.Ки (Германия).

Бокс

М.Базарбай уулу (63,5 кг) выступает на ОИ во второй раз, в 1/8 финала встречается с Ч.Лай (Тайпей), серебряный призер АИ-2023 К.Кункабаев (92+ кг) впервые выходит на ринг ОИ, в 1/8 финала встречается с А.Дрисси Эль Айссаоуи (Испания), бронзовый призер ЧМ-2023, чемпион Европы 2024.

#казахстан #олимпиада #программа

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