Какие мероприятия проведут в Нур-Султане в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Культурный проект в жанре современной этнической музыки организуют в столице в рамках VII заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Цель фестиваля – знакомство туристов, участников съезда с наследием народов Великой Степи, с богатой культурой казахского народа. На мероприятии будут выступать представители традиционного исполнительского искусства, этно-фольклорные коллективы и другие знаковые носители современного этнического музыкального искусства.

Фестиваль будет проходить на территории этноаула, который раскинется у монумента «Байтерек». По территории будут установлены 8-канатные юрты, качели-алтыбаканы, организованы площадки под показы работ мастеров – «Шеберлер ауылы», малые архитектурные формы и др.

Этноаул будет разделен на несколько условных секторов – локаций:

1) Традиционные виды ремесленничества

В четырех юртах проходит выставка-ярмарка мастеров ремесленников Казахстана. Также в этом секторе будет выставлена ярмарка современных атрибутов в национальной стилистике (футболки, головные уборы и т.д.).

2) Археология, история, этнография

В трёх юртах будут выставлены экспозиции музыкальных инструментов (из музея народных музыкальных инструментов им. Ы.Дүкенұлы), ювелирного искусства, ковров и вышивки.

3) «Дом охотника»

В юрте охотника представлены народные промыслы. Беркутчи с ловчими птицами и охотничьими собаками показывают своё снаряжение и сноровку обращения с обученными животными и фотографируются с желающими.

4) Сцена для фестиваля

Оформленная в национальном стиле сцена устанавливается в центре, между юрт. Сцена будет оснащена профессиональным концертным светозвуковым и видеооборудованием.

Этнофестиваль «Ұлы Дала сазы» продлится 5 дней с 12 по 16 сентября.

Этноаул будет работать с 10:00 до 19:00, где гости могут посетить все юрты и познакомиться с культурой и бытом кочевника, принять участие в мастер-классах, сфотографироваться на фоне дома охотника, а также с обученными животными – беркут и тазы, играть в национальные игры – алтыбақан, асық ату и т.д. Этноауыл будет сопровождаться тематической фоновой музыкой.

Концертная часть Фестиваля начинается каждый день в 18:00 и продолжится до 20:00.