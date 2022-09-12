Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Культура
Какие мероприятия проведут в Нур-Султане в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Культурный проект в жанре современной этнической музыки организуют в столице в рамках VII заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Цель фестиваля – знакомство туристов, участников съезда с наследием народов Великой Степи, с богатой культурой казахского народа. На мероприятии будут выступать представители традиционного исполнительского искусства, этно-фольклорные коллективы и другие знаковые носители современного этнического музыкального искусства.

Фестиваль будет проходить на территории этноаула, который раскинется у монумента «Байтерек». По территории будут установлены 8-канатные юрты, качели-алтыбаканы, организованы площадки под показы работ мастеров – «Шеберлер ауылы», малые архитектурные формы и др.

Этноаул будет разделен на несколько условных секторов – локаций:

1) Традиционные виды ремесленничества

В четырех юртах проходит выставка-ярмарка мастеров ремесленников Казахстана. Также в этом секторе будет выставлена ярмарка современных атрибутов в национальной стилистике (футболки, головные уборы и т.д.).

2) Археология, история, этнография

В трёх юртах будут выставлены экспозиции музыкальных инструментов (из музея народных музыкальных инструментов им. Ы.Дүкенұлы), ювелирного искусства, ковров и вышивки.

3) «Дом охотника»

В юрте охотника представлены народные промыслы. Беркутчи с ловчими птицами и охотничьими собаками показывают своё снаряжение и сноровку обращения с обученными животными и фотографируются с желающими.

4) Сцена для фестиваля

Оформленная в национальном стиле сцена устанавливается в центре, между юрт. Сцена будет оснащена профессиональным концертным светозвуковым и видеооборудованием.

Этнофестиваль «Ұлы Дала сазы» продлится 5 дней с 12 по 16 сентября.

Этноаул будет работать с 10:00 до 19:00, где гости могут посетить все юрты и познакомиться с культурой и бытом кочевника, принять участие в мастер-классах, сфотографироваться на фоне дома охотника, а также с обученными животными – беркут и тазы, играть в национальные игры – алтыбақан, асық ату и т.д. Этноауыл будет сопровождаться тематической фоновой музыкой.

Концертная часть Фестиваля начинается каждый день в 18:00 и продолжится до 20:00.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Культура
Токаев и Цзиньпин осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Ди…
Культура , В мире
Прошу, давайте будем вкладываться в образование, а не в ору…
Культура
Объявлены победители кинофестиваля "Байконур"
Культура , Музыка
Димаш Кудайберген проведет фан-встречу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]