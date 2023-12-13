Как отметят День независимости в Астане и Алматы

Культура и общество
37
Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Жителей и гостей Астаны и Алматы ожидает разнообразная праздничная программа в честь Дня независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акиматы городов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

АСТАНА

12 декабря во Дворце школьников имени М. Утемисова состоится фестиваль патриотической песни «Рахмет саған, туған ел».

12-13 декабря в СК «Аспан» в 10:00 стартует 2-й Республиканский турнир по настольному теннису.

13 декабря столичные шахматисты примут участие в турнире, посвященном Дню независимости. Мероприятие начнется в 11:00 в ЦСО «Шарапат».

13 декабря в 19:00 в Государственном театре танца «НАЗ» покажут концертную программу «Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы».

13-15 декабря в ЦСО «Жансая» пройдет конкурс патриотических песен, стихов, рисунков.

13 декабря в 15:00 Центр активного долголетия по улице Достык, 13 организует концертную программу фольклорного ансамбля «Сағыныш сазы «Жаса мәңгі, тәуелсіз Қазақстан!».

14-16 декабря на Барыс-Арене пройдет открытый республиканский турнир по плаванию ASTANA OPEN.

14 декабря в 11:00 музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» организует мероприятие на тему «Тәуелсіздік – тұғырым».

15 декабря в 11:00 в Государственном архиве Астаны состоится выставка архивных документов «Тәуелсіздік жолында».

В это же время в Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» покажут праздничный концерт «Независимость – достояние». 

15 октября в 10:00 в конно-оздоровительном комплексе «Аргымак» пройдут соревнования по конному спорту.

15 декабря в 12:00 в СК «Астана» состоится Открытый Кубок города Астаны по мини-футболу среди слабослышащих спортсменов.

15 декабря в спорткомплексе Beeline Arena впервые пройдет турнир по боксу «Ночь чемпионов ІВА» – Astana Arlans.

С 15 по 20 декабря стартуют Кубок Астаны по ручному мячу среди юношей и девушек и открытый турнир по гандболу среди юношей.

16 декабря в 14:00 Театр кукол представит зрителям спектакль С. Жунусова «Атамекен».

В этот же день в 18:00 на сцене ГАРДТ имени М. Горького пройдет спектакль-драма «Алия» К. Жунусова, И. Седина.

16-17 декабря состоится Кубок Астаны по стрельбе из лука.

17 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе (Көктал 2, улица Баршын, 30/2) для жителей района «Сарыарка» будет проведена спартакиада.

В преддверии Дня независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом «10 добрых дел». Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

АЛМАТЫ

15 декабря в мультимедийном центре традиционной музыки состоится встреча с участниками декабрьских событий «Тәңір сыйы – тәуелсіздік».

В этот же день в музее имени Кунаева откроется фотовыставка «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тірегі», а в центральном госархиве Алматы пройдет круглый стол «Тәуелсіздік – аппақ таңым арайлы».

Затем в  филармонии имени Жамбыла состоится концерт государственного академического симфонического оркестра имени Т. Абдрашева.

С 16 по 18 декабря пройдет чемпионат города по пауэрлифтингу и жиму лежа.

18 декабря в 12:00 в Alatau Creative Hub состоится интеллектуальная игра «Тәуелсіз елдің ұрпағы.

#Алматы #акимат #День независимости #праздничные мероприятия

Популярное

Все
Победа и гимн а капелла
Мергены показали класс
Искусственный интеллект в законодательном процессе
ЗакОСИть не получится
Еще больше народного участия
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Выходили на улицу, чтобы… погреться
Провокация и шантаж
Альтернатива гаджетам
Откровенно о рынке электроэнергии
Волонтеры ищут потомков казахстанского солдата, чтобы вернуть медаль "За отвагу"
Через каплю показать море
Закон Республики Казахстан
Писатель и читатели: в режиме диалога
Приходи, смотри, твори!
Соглашение о военном сотрудничестве подписали Казахстан и Катар
Второй блок законодательных поправок по судебной реформе поддержало правительство РК
Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе
Вдохновение для новых взлетов
Зачем спасать Пушкина?
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Церемония вручения Нобелевской премии прошла в Швеции
“Барби” попала в шорт-лист “Оскара” за лучшие визуальные эф…
Где появятся ледовые горки и катки в Астане
В Алматы шлагбаумную систему хотят заменить на безбарьерную

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]