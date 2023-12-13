Как отметят День независимости в Астане и Алматы

Жителей и гостей Астаны и Алматы ожидает разнообразная праздничная программа в честь Дня независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акиматы городов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

АСТАНА

12 декабря во Дворце школьников имени М. Утемисова состоится фестиваль патриотической песни «Рахмет саған, туған ел».

12-13 декабря в СК «Аспан» в 10:00 стартует 2-й Республиканский турнир по настольному теннису.

13 декабря столичные шахматисты примут участие в турнире, посвященном Дню независимости. Мероприятие начнется в 11:00 в ЦСО «Шарапат».

13 декабря в 19:00 в Государственном театре танца «НАЗ» покажут концертную программу «Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы».

13-15 декабря в ЦСО «Жансая» пройдет конкурс патриотических песен, стихов, рисунков.

13 декабря в 15:00 Центр активного долголетия по улице Достык, 13 организует концертную программу фольклорного ансамбля «Сағыныш сазы «Жаса мәңгі, тәуелсіз Қазақстан!».

14-16 декабря на Барыс-Арене пройдет открытый республиканский турнир по плаванию ASTANA OPEN.

14 декабря в 11:00 музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» организует мероприятие на тему «Тәуелсіздік – тұғырым».

15 декабря в 11:00 в Государственном архиве Астаны состоится выставка архивных документов «Тәуелсіздік жолында».

В это же время в Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» покажут праздничный концерт «Независимость – достояние».

15 октября в 10:00 в конно-оздоровительном комплексе «Аргымак» пройдут соревнования по конному спорту.

15 декабря в 12:00 в СК «Астана» состоится Открытый Кубок города Астаны по мини-футболу среди слабослышащих спортсменов.

15 декабря в спорткомплексе Beeline Arena впервые пройдет турнир по боксу «Ночь чемпионов ІВА» – Astana Arlans.

С 15 по 20 декабря стартуют Кубок Астаны по ручному мячу среди юношей и девушек и открытый турнир по гандболу среди юношей.

16 декабря в 14:00 Театр кукол представит зрителям спектакль С. Жунусова «Атамекен».

В этот же день в 18:00 на сцене ГАРДТ имени М. Горького пройдет спектакль-драма «Алия» К. Жунусова, И. Седина.

16-17 декабря состоится Кубок Астаны по стрельбе из лука.

17 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе (Көктал 2, улица Баршын, 30/2) для жителей района «Сарыарка» будет проведена спартакиада.

В преддверии Дня независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом «10 добрых дел». Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

АЛМАТЫ

15 декабря в мультимедийном центре традиционной музыки состоится встреча с участниками декабрьских событий «Тәңір сыйы – тәуелсіздік».

В этот же день в музее имени Кунаева откроется фотовыставка «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тірегі», а в центральном госархиве Алматы пройдет круглый стол «Тәуелсіздік – аппақ таңым арайлы».

Затем в филармонии имени Жамбыла состоится концерт государственного академического симфонического оркестра имени Т. Абдрашева.

С 16 по 18 декабря пройдет чемпионат города по пауэрлифтингу и жиму лежа.

18 декабря в 12:00 в Alatau Creative Hub состоится интеллектуальная игра «Тәуелсіз елдің ұрпағы.