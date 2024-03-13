Какие нормы по вопросам ВИЭ вводят в Казахстане

Энергетика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Минэнерго

Как отметил депутат Дюсенбай Турганов, целью законопроекта является решение проблемных вопросов в сферах использования возобновляемых источников энергии населением, МСБ, а также во исполнение поручения главы государства.

Законопроектом предусматриваются поправки в Предпринимательский кодекс, Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и законы «Об электроэнергетике», «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» и «О естественных монополиях».

В частности, законопроект предусматривает введение термина «маломасштабный объект по использованию ВИЭ». Данная норма позволит более четко определить статус малой генерации ВИЭ (в первую очередь для собственного потребления) и отделить ее от крупных коммерческих бизнес-проектов ВИЭ. Практическая ценность этого подхода состоит в том, что в последующем государство может выстраивать самостоятельную политику в отношении малой генерации ВИЭ, при необходимости разрабатывать дополнительные целевые меры поддержки и т.д.

Также нормами максимальная мощность маломасштабных объектов ВИЭ увеличена до 200 кВт, вместо существующего на данный момент для нетто-потребителей ограничения в 100 кВт. Поправка позволит более крупным розничным потребителям максимально обеспечить свои нужды в электрической энергии за счет собственного маломасштабного объекта ВИЭ.  

Проектом физические лица, являющиеся нетто-потребителями, освобождены от обязанности регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Данное дополнение существенно дебюрократизирует процесс эксплуатации маломасштабных объектов ВИЭ гражданами и исключает необходимость взаимодействия с регистрирующими органами.  

Кроме того, закреплена обязанность энергопередающих организаций обеспечивать свободный доступ и подключение нетто-потребителей к электрическим сетям. Норма направлена на расширение способов правовой защиты интересов нетто-потребителей от злоупотреблений и противодействия со стороны энергопередающих организаций. В данном случае у нетто-потребителя появляется право, помимо обращения в уполномоченные государственные органы, также обратиться в суд для понуждения энергопередающей организации исполнить требование законодательного акта. 

Поправками нетто-потребители освобождены от оплаты услуг на передачу э/э, что позволяет исключить дополнительные и необоснованные затраты. Для формирования единообразной правоприменительной практики, исключения преддоговорных споров и длительных разбирательств, предусмотрена разработка типового договора купли-продажи электрической энергии между нетто-потребителем и энергоснабжающими организациями.

Также закреплена обязанность энергоснабжающих организаций заключать с нетто-потребителем типовой договор купли-продажи электрической энергии. Аналогично подпункту 4) (обязанность энергопередающих организаций) данная норма позволяет нетто-потребителю в случае нарушения его прав обратиться в суд с целью принудить энергоснабжающую организацию заключить договор купли-продажи электрической энергии.  

Определено, что излишки электрической энергии, произведенной маломасштабным объектом ВИЭ, выкупаются энергоснабжающей организацией по предельной цене продажи. Во-первых, данная норма позволит исключить спорные вопросы по определению цены покупки излишков электрической энергии от нетто-потребителя. Во-вторых, поправка позволяет улучшить окупаемость маломасштабных объектов ВИЭ.       

– Принятие законопроекта будет способствовать активному внедрению возобновляемых источников энергии в повседневный обиход, развитию нового перспективного направления услуг, созданию новых рабочих мест (создается новый вид оказываемых услуг МСБ - населению), дальнейшему эволюционному развитию сетевой инфраструктуры, привлечению инвестиций в энергетический сектор страны, – пояснил Турганов.

#мажилис #Парламент #законопроект #ВИЭ

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