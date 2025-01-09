Какие способы используют мошенники для обмана детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленники создают различные ситуации-ловушки и пытаются заманить туда ребенка, пользуясь их неопытностью и доверчивостью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz

Какие онлайн-ловушки используют мошенники?

- «Неожиданный выигрыш»: Ребенок может получить сообщение по электронной почте, в социальных сетях или мессенджерах о денежном подарке или выигрыше путевки заграницу, которую можно обменять на деньги. Также это может быть сообщение о том, что ребенок унаследовал наследство от богатого родственника, проживающего за рубежом. Для получения «выигрыша» ребенку предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету и указать личные данные, включая номер банковской карты, срок ее действия и трехзначный код. Предоставив такую информацию, дети могут неосознанно дать мошенникам доступ к финансам родителей.

- «Ложная просьба о помощи»: Мошенники используют социальные сети и мессенджеры, чтобы распространять ложные просьбы о помощи. Например, от имени знакомого вашего ребенка публикуется пост или отправляется сообщение с просьбой перевести деньги на лечение или другие нужды. В других случаях ребенок может получить сообщение от «одноклассника», который просит помощи и убеждает не рассказывать об этом взрослым. Если ребенок переведет деньги, вернуть их уже не получится. Поэтому важно заранее объяснить ребенку, как распознавать подобные схемы и как реагировать на них.

- «Уникальное приложение»: Мошенники могут отправить вашему ребенку ссылку на приложение, обещающее что-то уникальное – например, помощь в играх, способ быстро разбогатеть или отследить местоположение любого человека. Такое приложение позиционируется как бесплатное и эксклюзивное. Однако, при установке, ребенок может не понять, что это шпионская программа, которая собирает персональные данные, отслеживает геолокацию и получает доступ к другим приложениям на устройстве.

Как родителям защитить детей от мошенников?