Какие способы используют мошенники для обмана детей

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Мошенники могут использовать детей для того, чтобы добраться до финансовых ресурсов родителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленники создают различные ситуации-ловушки и пытаются заманить туда ребенка, пользуясь их неопытностью и доверчивостью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz

Какие онлайн-ловушки используют мошенники?

- «Неожиданный выигрыш»: Ребенок может получить сообщение по электронной почте, в социальных сетях или мессенджерах о денежном подарке или выигрыше путевки заграницу, которую можно обменять на деньги. Также это может быть сообщение о том, что ребенок унаследовал наследство от богатого родственника, проживающего за рубежом. Для получения «выигрыша» ребенку предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету и указать личные данные, включая номер банковской карты, срок ее действия и трехзначный код. Предоставив такую информацию, дети могут неосознанно дать мошенникам доступ к финансам родителей.

- «Ложная просьба о помощи»: Мошенники используют социальные сети и мессенджеры, чтобы распространять ложные просьбы о помощи. Например, от имени знакомого вашего ребенка публикуется пост или отправляется сообщение с просьбой перевести деньги на лечение или другие нужды. В других случаях ребенок может получить сообщение от «одноклассника», который просит помощи и убеждает не рассказывать об этом взрослым. Если ребенок переведет деньги, вернуть их уже не получится. Поэтому важно заранее объяснить ребенку, как распознавать подобные схемы и как реагировать на них.

- «Уникальное приложение»: Мошенники могут отправить вашему ребенку ссылку на приложение, обещающее что-то уникальное – например, помощь в играх, способ быстро разбогатеть или отследить местоположение любого человека. Такое приложение позиционируется как бесплатное и эксклюзивное. Однако, при установке, ребенок может не понять, что это шпионская программа, которая собирает персональные данные, отслеживает геолокацию и получает доступ к другим приложениям на устройстве.

Как родителям защитить детей от мошенников?

«Объясните детям, что незнакомцам нельзя передавать информацию о себе и своих близких. Расскажите о том, как с помощью современных технологий мошенники могут обманывать людей. Важно, чтобы ваши дети знали, что в любом случае, они могут обратиться к вам, и что вы их не будете за это ругать. Ваши отношения с ребенком должны быть основаны на взаимном доверии. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок знал все необходимые контактные данные, включая рабочие и мобильные телефоны родителей, других родственников, соседей, службы «102», а также участкового инспектора, особенно если ребенок по каким-либо причинам остался дома один», – отметили эксперты. 

#дети #мошенники #уловки

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