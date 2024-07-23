Какие условия предоставлены спортсменам на Олимпиаде в Париже

Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Казахстанская олимпийская делегация продолжает свою деятельность в Париже. НОК поделился подробнее о закадровых предолимпийских моментах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

За несколько дней до того, как в деревню начали прибывать первые спортсмены сборной, представители делегации совместно с оргкомитетом Игр провели регистрацию всех атлетов. Также была произведена процедура приема всех жилых номеров.

«В первые дни начала работы сотрудников, которые вошли в делегацию, проводится официальная встреча с оргкомитетом по регистрации сборной. Этот процесс занимает целый день. Каждая фамилия сверяется несколько раз. Также составляется заявка по видам спорта с указанием всех данных: имя, фамилия, вес и так далее.

После того, как была подписана финальная заявка, производится прием комнат. В нашу задачу входит просмотр каждого номера, принять и расписаться. Также ежедневно по утрам МОК проводит совещания касательно работы оргкомитета. Каждый НОК имеет право внести свои предложения, решить вопрос, связанный с предоставлением условий. Это все контролируется: раздаются поручения, затем ответственные лица предоставляют отчет на следующий день о внесенных корректировках.

Еще сутки было уделено приему Олимпийской деревни в Шатору. Она находится практически на расстоянии 300 километров от Парижа. Кроме того, в нашу задачу входит предоставлять ответы на запросы из Казахстана», - отметил глава Департамента спорта НОК Казахстана Бектур Киятбай.

Сама Олимпийская деревня обладает всей необходимой инфраструктурой: от большой столовой до салона красоты.

«В отличие от Олимпиады в Токио, деревня в Париже открытая, нет ограничений по передвижению. Спортсменам доступны большая столовая, тренировочные залы, фитнес-центры, зона для молитв, а также лаундж-зона, где атлеты смогут общаться, встречаться, проводить свободное время, смотреть соревнования. Для них будут проводиться различные конкурсы, обучающие занятия. На территории есть парикмахерская, баня, салон красоты, а также выделены специальные места для медитаций и релаксации», - продолжил Бектур Киятбай.

По его словам, волноваться за меню атлетам не стоит. Разнообразие блюд обширно, а также составлено с учетом любых предпочтений.

«Разработкой меню занимались МОК и местные повара с диетологами. Учтены каждые предпочтения и нюансы в питании. По мере заселения спортсменов в столовой открывается все больше секторов. В доступности азиатский сектор, европейский, «Халал», итальянский. В меню расписаны даже калории, что удобно для тех, кому важен вопрос веса. Все учтено», - пояснил глава департамента.

Казахстанские спортсмены будут проживать в главной Олимпийской деревне, а также в комплексе, расположенном в Шатору.

«Наши спортсмены будут жить в основной деревне и в Шатору. В последней будут находиться только стрелки, так как там расположен стрелковый комплекс. Мы уже разместили несколько потоков атлетов. Что касается логистики, то вопросы в первое время всегда возникают. У каждого города есть свои особенности движения транспорта: пробки, развязки и так далее. В Париже есть выделенная полоса, но в момент, когда надо повернуть, перестроиться, возникают сложности. Однако для спортсменов проблем нет. Если и возникнут, то они, как правило, небольшие. И быстро решаются при участии МОК и оргкомитета», - заключил Киятбай.

Всего в Олимпийской деревне будут проживать около 14,5 тыс. человек, из них 9 тыс. спортсменов. Сборную Казахстана представят 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта.

#олимпиада #условия #Париж #спортсмены #деревня

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