Какие застройщики не могут привлекать деньги дольщиков в Астане

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Столичный акимат опубликовал список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы акимата Астаны

По данным пресс-службы акимата, составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.

"Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования и т. д.) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными", – говорится в сообщении.

В акимате напомнили, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также статье 214 Уголовного Кодекса РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

По всем вопросам астанчан просят обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, можно посмотреть здесь.

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