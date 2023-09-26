Каким будет научный фестиваль NobelFest в 2023 году

Завтрак с нобелевскими лауреатами, концерт Ратовича и сессия с дизайнером BMW X5

Все ближе NobelFest – самое ожидаемое в Казахстане событие для всех фанатов и энтузиастов науки. Чтобы выступить перед казахстанцами, со всего мира съезжаются лидеры мировой науки - лауреаты Нобелевской премии, обладатели премии «Прорыв» (научный Оскар), исследователи, разработчики, футурологи и другие двигатели прогресса.

Программа фестиваля охватит широкий спектр тем от искусственного интеллекта до изменения климата, будущего экономики, стартапов и рынка труда, новых граней науки и перспектив человечества.

В фестивале участие примет Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии Мира, №1 эксперт по климату и устойчивому развитию. Кроме того, на фестивале он расскажет о последствиях глобального потепления, выступив с темой «+1,5 градуса. Успеем ли мы остановить падение мира?».

О наших страхах, ожиданиях от будущего порассуждают всемирно известные футурологи: Герд Леонгард, входящий в ТОП-3 влиятельных визионеров по инновациям (Wired), автор бестселлера «Технологии против человека», а также глава FutureHub в SAP Мартин Везовски.

Гуру Силиконовой долины, один из сорока самых влиятельных умов в сфере высоких технологий (по версии TIMETech 40) Вивек Вадхва поучаствует в дискуссии о том, что в условиях постоянных изменений ожидает классический бизнес.

А о будущем автомобильной индустрии и трендах промышленного дизайна расскажет Фрэнк Стивенсон, самый влиятельный дизайнер авто в мире, создатель концепта дизайна MiniCooper, BMWX5, FerrariF430, Maserati, основатель FrankStephensonDesign (FSD).

Также перед зрителями выступят и инноватор Прасанна Санкар, со-основатель и главный технический директор Rippling - #1 стартапа по управлению персоналом стоимостью в $11,5 млрд, и другие

Стоит отметить, что помимо науки гости фестиваля смогут насладиться и искусством. Во времяNobelFest будет организовано выступление популярного казахстанского пианиста Ratovich.

Подчеркнем, что участники фестиваля смогут получить именные сертификаты от нобелевских лауреатов.

Полная программа: https://nobel-fest.org/