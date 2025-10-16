Премьер-министр провел совещание с участием членов Правительства, руководителей других государственных органов и организаций по вопросу исполнения поручения Главы государства об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

В целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса, принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством,

Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться «с чистого листа», что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:

- отмену налоговых проверок;

- отмену камерального контроля;

- отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;

- отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.

Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.

Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок.