Какую помощь окажут семье погибшего в Алматы пожарного

Наследникам погибшего в Алматы пожарного Арслана Курманбекова выплатят компенсацию почти в 13 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Напомним, 29-летний пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант Арслан Курманбеков погиб 8 мая 2023 года при тушении пожара в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке в Алматы.

«В соответствии с Законом «О правоохранительной службе» наследникам погибшего сотрудника Арслана Курманбекова будет выплачена единовременная компенсация в размере его 60-месячного денежного содержания (за 5 лет) – порядка 13 млн тенге.

Вместе с тем будет выплачена компенсация расходов на погребение в 600 тысяч тенге. Все расходы на погребение ДЧС Алматы взял на себя», – отметили в ведомстве.

Министерство по чрезвычайным ситуациям внесло в Администрацию президента представление о награждении пожарного А.Ж. Курманбекова, погибшего при исполнении служебного долга, государственной наградой.

Наряду с этим акимату Алматы направлено ходатайство о рассмотрении возможности выделить жилье матери Курманбекова в порядке социальной помощи.

Прорабатываются вопросы оказания иной дополнительной помощи, заключили в ДЧС.