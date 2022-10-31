КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу

Происшествия , Крупные ДТП
Водитель погиб под колесами КамАЗа в городе Аксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Трагедия произошла 31 октября около 11:20 часов на территории одного из АЗС Аксу. Видео с места страшного ЧП попало в Сеть.
41-летний водитель КамАЗа 5410 в попытке завести двигатель находился под автомашиной, когда внезапно двигатель заработал, и железная махина тронулась с места, придавив мужчину.
В результате он от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Назначена экспертиза, проводится проверка.