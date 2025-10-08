Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол""

На платной автодороге республиканского значения «Астана - Щучинск» системой автоматического контроля был зафиксирован факт нарушения - сокрытие государственного регистрационного номерного знака грузовым автомобилем марки HOWO при проезде контрольных арок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»

Информация была передана в правоохранительные органы для принятия мер в отношении нарушителя.

По данным нацкомпании, с начала 2025 года зафиксировано 463 случая нарушений, связанных с попытками уклонения от оплаты проезда - включая сокрытие, подделку и установку ложных номерных знаков. По всем фактам приняты административные меры совместно с органами полиции.

«ҚазАвтоЖол» напоминает, что все платные участки автодорог оснащены современными системами видеоаналитики, позволяющими выявлять подобные факты в режиме реального времени. Национальный оператор призывает водителей соблюдать законодательство РК и оплачивать проезд в установленном порядке. Попытки обмана системы фиксируются и влекут административную ответственность», – говорится в тексте обращения.

Также ранее стало известно, что на автомобильных дорогах республиканского значения введён контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов.