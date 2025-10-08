Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск

Транспорт,Автодороги
17
Дана Аменова
специальный корреспондент

Нарушителя передали в полицию

Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол""

На платной автодороге республиканского значения «Астана - Щучинск» системой автоматического контроля был зафиксирован факт нарушения - сокрытие государственного регистрационного номерного знака грузовым автомобилем марки HOWO при проезде контрольных арок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»

Информация была передана в правоохранительные органы для принятия мер в отношении нарушителя.

По данным нацкомпании, с начала 2025 года зафиксировано 463 случая нарушений, связанных с попытками уклонения от оплаты проезда - включая сокрытие, подделку и установку ложных номерных знаков. По всем фактам приняты административные меры совместно с органами полиции.

 «ҚазАвтоЖол» напоминает, что все платные участки автодорог оснащены современными системами видеоаналитики, позволяющими выявлять подобные факты в режиме реального времени. Национальный оператор призывает водителей соблюдать законодательство РК и оплачивать проезд в установленном порядке. Попытки обмана системы фиксируются и влекут административную ответственность», – говорится в тексте обращения.

Также ранее стало известно, что на автомобильных дорогах республиканского значения введён контроль средней скорости движения с использованием автоматических комплексов.

#трасса #авто #КазАвтоЖол #камера #номер

Популярное

Все
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Стекольный завод запущен в Алматы
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Помощь окажут быстрее
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Обещания в бензобак не зальешь
Акцент – на промышленность
Построено реанимационное отделение
Зима проверит качество работы
Район демонстрирует рост
По следам земельных махинаций
На смену стружечной плите придет соломенная
Подкрепить знания практикой
Необходимо действовать вместе в общих интересах
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
Завоевали 19 медалей
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Баурсаков много не бывает
Пенсионерам вход бесплатный
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Питер Фостер уходит с поста главы Air Astana
Алматинская полиция выступила с обращением к автовладельцам
Казахстанцы смогут чаще летать в Таиланд
Беспилотный робо-мобиль патрулирует улицы Майами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]