Камеры видеонаблюдения намеренно повредили в колонии Костанайской области

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Осужденных из Костанайской области наказали за умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения на общую сумму 505 586 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

С целью повышения эффективности профилактической работы, осужденным показали видеоролики, демонстрирующие последствия порчи оборудования, а также озвучили приговоры.

Эти меры направлены на формирование у осужденных осознания важности соблюдения установленного порядка и последствий за его нарушение.

Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области обращается к родным и близким осужденных с призывом проводить профилактические беседы во время переговоров и свиданий, способствуя поддержанию законопослушного поведения среди осужденных.

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