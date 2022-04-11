Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Премьер-министра Республики Казахстан назначен Кульшманов Канат Амангельдинович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Канат Кульшманов окончил ЕНУ им. Л. Гумилева по специальности журналистика. Имеет ученую степень доктора PhD.

Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства «Казинформ».

В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С июня 2021 года по настоящее время являлся руководителем пресс-службы АО «НК «КазМунайГаз».