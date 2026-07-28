Кандидаты в депутаты от НПК встретились с педагогами частных школ Астаны

Качественное образование – лучшая инвестиция в человеческий капитал. Об актуальных вопросах образовательной сферы и поддержке учителей говорили на встрече кандидатов в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана с педагогами и сотрудниками частных школ, которая состоялась в столичной Alpamys School, передает Kazpravda.kz

Председатель НПК Нурсултан Шоканов назвал качественное отечественное образование краеугольным камнем партийной программы.

«Сегодня перед вами стоят те люди, которые готовы биться за него, – представил Шоканов своих коллег. – Мы хотим, чтобы у этих людей появились новые возможности для этого, чтобы у них была трибуна и политическая основа, которая позволит еще эффективнее отстаивать эти принципы».

Своим опытом работы поделился с участниками встречи педагог из Павлодара, популярный блогер, «учитель с татуировками» Игорь Гноевой. Не так давно он ушел из школы в частную практику, потому что, по его мнению, существующая система направлена не на поддержку и воспитание учеников, а исключительно на красивую отчетность. Эффективность образования и судьбы детей, при таком подходе, бюрократов волнуют в последнюю очередь.

«Придя в НПК я понял, что у меня есть подвижники и единомышленники, с которыми наши цели полностью совпадают, – констатировал Гноевой. – С поддержкой партии я смогу выступать не только, как блогер и учитель, мы вместе сможем влиять на принятие решений».

После выступлений кандидатов, участники встречи получили возможность задать интересующие их вопросы. В завершение диалога Нурсултан Шоканов еще раз подчеркнул, что образование – это главный критерий развития человеческого капитала, и, соответственно, развития общества.