Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Образование
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С января 2022 года он возглавлял Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области МП РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Каныбек Жумашев родился в 1970 году в Мангистауской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Актауский государственный университет им. Ш.Есенова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году технологом цеха Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть».

1992-1993 гг. — инженер лаборатории цеха научно-исследовательских и производственных работ Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть».

1993-1995 гг. — преподаватель химии Среднего профессионально-технического училища г. Актау.

1997 г. — преподаватель химии в колледже, учитель биологии и географии средней школы.

1997-2000 гг. — ведущий специалист по начальной военной подготовке Мангистауского областного управления образования.

2000-2004 гг. — директор Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей.

2004-2005 гг. — заместитель начальника Мангистауского областного управления образования, и.о. директора Департамента образования Мангистауской области.

2005-2006 гг. — советник акима Мангистауской области по социальным вопросам.

2006-2008 гг. — заместитель директора, директор Департамента образования Мангистауской области.

2008-2010 гг. — начальник Управления образования Мангистауской области.

2010-2012 гг. — заместитель акима Мангистауской области.

2012-2019 гг. работал в партии «Нұр Отан».

2019-2020 гг. — заместитель акима Мангистауской области.

2020-2021 гг. — советник министра информации и общественного развития РК.

2021-2022 гг. — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С января 2022 года и по настоящее время являлся руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения РК.

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