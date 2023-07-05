Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования

С января 2022 года он возглавлял Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области МП РК.
Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.
Каныбек Жумашев родился в 1970 году в Мангистауской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Актауский государственный университет им. Ш.Есенова.
Трудовую деятельность начал в 1992 году технологом цеха Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть».
1992-1993 гг. — инженер лаборатории цеха научно-исследовательских и производственных работ Опытно-экспериментального нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть».
1993-1995 гг. — преподаватель химии Среднего профессионально-технического училища г. Актау.
1997 г. — преподаватель химии в колледже, учитель биологии и географии средней школы.
1997-2000 гг. — ведущий специалист по начальной военной подготовке Мангистауского областного управления образования.
2000-2004 гг. — директор Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей.
2004-2005 гг. — заместитель начальника Мангистауского областного управления образования, и.о. директора Департамента образования Мангистауской области.
2005-2006 гг. — советник акима Мангистауской области по социальным вопросам.
2006-2008 гг. — заместитель директора, директор Департамента образования Мангистауской области.
2008-2010 гг. — начальник Управления образования Мангистауской области.
2010-2012 гг. — заместитель акима Мангистауской области.
2012-2019 гг. работал в партии «Нұр Отан».
2019-2020 гг. — заместитель акима Мангистауской области.
2020-2021 гг. — советник министра информации и общественного развития РК.
2021-2022 гг. — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С января 2022 года и по настоящее время являлся руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения РК.