Капитальный ремонт 30 школ проведут в СКО

Образование
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

История с Беловской средней школой Кызылжарского района стала тревожным сигналом для всей системы образования региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

После того как в одном из учебных кабинетов провис потолок, здание школы, которому уже 60 лет, обесточили. Учебный процесс срочно перенесли в соседнее село Пеньково. Дети добираются туда на школьных автобусах, а учителя не скрывают обеспокоенности: крыша в дырах, потолки угрожают проводке, стены отсырели.

Пока неясно, признают ли здание аварийным официально. Последняя экспертиза проводилась ещё в 2021 году и тогда не выявила критических нарушений. Новое обследование, которое поручено ТОО «Стадия», должно поставить точку в этом вопросе.

Но случай с Беловской школой, несмотря на свою остроту, — скорее исключение, чем правило. В 2025 году Северо-Казахстанская область масштабно вкладывается в обновление образовательной инфраструктуры.

По данным акимата СКО, в этом году запланировано проведение капитального ремонта на 40 объектах образования на 4,5 млрд тенге. Среди них 30 школ, 2 детских сада и 4 колледжа. Дополнительно текущий ремонт будет проведён на 41 объекте образования на 1,9 млрд тенге. В этот перечень входят 3 детских сада, 19 школ, 3 детских лагеря, 13 колледжей и 3 организации для детей-сирот. Кроме того, на укрепление материально-технической базы организаций образования предусмотрено 5,3 млрд тенге. На эти средства будут приобретены интерактивные панели, компьютеры, учебники, отопительные котлы, мебель для школ, детских садов, библиотек и колледжей, спортивный инвентарь, предметные кабинеты, а также оборудование для школьных столовых и колледжей.

Да, школа в Белом вызывает тревогу. Но именно такие ситуации подчеркивают, насколько своевременны и важны системные меры, которые сейчас предпринимаются в регионе. Главное — чтобы ремонт шёл не только по графикам и спискам, но и по реальным нуждам. Чтобы больше ни один потолок не провисал над головой ребёнка, а каждый педагог знал: его школа — в надёжном состоянии.

#СКО #школа #ремонт

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