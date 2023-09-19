Карагандинский автоцентр пытался откреститься от проданной им некачественной машины

На 49 млн тенге за 5 дней защитили права потребителей в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЗПП МТИ РК.

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С 11 по 15 сентября в комитет по защите прав потребителей и территориальные департаменты Минторговли поступило 619 обращений: по 240 оказана правовая помощь, по 161 приняты удовлетворительные решения, 168 обращений перенаправлены по компетенции в иные госорганы. За прошлые 5 рабочих дней права потребителей защищены на 49 млн тенге.

10 обращений рассмотрены с проведением проверок, вынесено 15 предупреждений о штрафе, наложен 1 штраф в 69 тысяч тенге.

Так, столичный департамент КЗПП помог потребителю вернуть 32,5 млн тенге за квартиру.

В Карагандинской области автоцентр отказал водителю в возврате автомобиля ненадлежащего качества. При содействии комитета потребителю вернули почти 4,5 млн тенге.

Для жителя же Шымкента добились ремонта его железного коня в автоцентре на 1,1 млн тенге. Ранее купленная в этом автоцентре машина через некоторое время поломалась, а чинить ее продавец не хотел.

Помимо этого, за прошедшую неделю жители 10 регионов РК столкнулись с продажей некачественных товаров почти на 6,6 млн тенге: мебели, ноутбука, телефонов, кофемашины, телевизора, массажной накидки, смарт-часов.

В Акмолинской и Мангистауской областях были случаи возврата товара надлежащего качества. Здесь жители вернули свои порядка 2,6 млн тенге.