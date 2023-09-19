Карагандинский автоцентр пытался откреститься от проданной им некачественной машины

Культура и общество
500
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На 49 млн тенге за 5 дней защитили права потребителей в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЗПП МТИ РК.

Фото: Kazpravda.kz

С 11 по 15 сентября в комитет по защите прав потребителей и территориальные департаменты Минторговли поступило 619 обращений: по 240 оказана правовая помощь, по 161 приняты удовлетворительные решения, 168 обращений перенаправлены по компетенции в иные госорганы. За прошлые 5 рабочих дней права потребителей защищены на 49 млн тенге.

10 обращений рассмотрены с проведением проверок, вынесено 15 предупреждений о штрафе, наложен 1 штраф в 69 тысяч тенге.

Так, столичный департамент КЗПП помог потребителю вернуть 32,5 млн тенге за квартиру.

В Карагандинской области автоцентр отказал водителю в возврате автомобиля ненадлежащего качества. При содействии комитета потребителю вернули почти 4,5 млн тенге.

Для жителя же Шымкента добились ремонта его железного коня в автоцентре на 1,1 млн тенге. Ранее купленная в этом автоцентре машина через некоторое время поломалась, а чинить ее продавец не хотел.

Помимо этого, за прошедшую неделю жители 10 регионов РК столкнулись с продажей некачественных товаров почти на 6,6 млн тенге: мебели, ноутбука, телефонов, кофемашины, телевизора, массажной накидки, смарт-часов.  

В Акмолинской и Мангистауской областях были случаи возврата товара надлежащего качества. Здесь жители вернули свои порядка 2,6 млн тенге. 

 

#деньги #товар #общество #потребители #КЗПП

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
Приступить к реализации
То высохнет, то вымокнет
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Смешались в кучу кони, люди...
Плативший по 20 тысяч тенге алиментов должник оказался милл…
Суррогатный алкоголь на 9 млн тенге пытались продать в Аста…
На 36 млн тенге "поощрила" себя за работу главбух школы в С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]