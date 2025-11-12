Каратист Никита Тарнакин завоевал золотую медаль Исламиады - 2025

Он выиграл решающее противостояние со счётом 8:3

Фото: Нургали Жумагазы

Представитель команды Казахстана по каратэ Никита Тарнакин стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмен успешно представил страну в весовой категории до 84 килограммов.

В финале казахстанский каратист бился против иорданца Мохаммада Аджафари. Тарнакин выиграл решающее противостояние со счётом 8:3.

Также другой член команды РК по каратэ Жоламан Бигабыл принес Казахстану бронзовую медаль. Он дошел до поединка за третье место в весовой категории до 60 килограммов. В этом раунде ему противостоял Абдалла Хаммад из Иордании.

Бигабыл одержал уверенную победу и стал бронзовым призером соревнований, отметили в НОК.

 

 

#медаль #золото #каратэ #Никита Тарнакин #Исламиада

