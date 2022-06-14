Картины «заговорили»...

Музей имени семьи Невзоровых стал доступен незрячим и слабовидящим людям – с экспозицией теперь можно познакомиться при помощи аудиогида.

Это совместный проект благотворительного фонда «Дара» совместно с музеем изобразительных искусств имени семьи Невзоровых «Открываем мир: создание доступной среды в музеях Казахстана». Цель проекта – помочь незрячим и слабовидящим детям познакомиться с произведениями искусства с помощью специального словесного описания и тактильных моделей.

Аудиогид на самом деле – маленькое устройство, похожее на MP3-плеер или небольшой мобильный телефон. До начала экскурсии его выдают посетителям с нарушениями зрения. На сенсорном экране аппаратуры, так же как и на обычном смарт­фоне, имеются цифры, кнопки включения, увеличения и уменьшения громкости. После нажатия нужной комбинации цифр, соответствующей той или иной картине, в наушниках включится аудио, в котором рассказывается не только о том, что изображено на картине, но и какие цвета использует художник в этой работе.

– Озвучка у нас идет на двух языках – казахском и русском. Очень важно, что в обоих случаях дикторами являются именно носители языка. Дикторы, в том числе представители фонда «Дара», записали аудио, позже фоном наложили музыку и таким образом создали аудиогид. Теперь незрячий или слабовидящий посетитель сможет самостоятельно включить его и получить необходимую информацию о той или иной картине. На аудиогиде есть кнопки. Если человек умеет читать шрифт Брайля, он сможет определить номера картин, которые нужно набрать на аудиогиде. Когда на нем набираешь номер экспоната, в наушниках включается аудиозапись с информацией о нем, – говорит консультант по доступности Фонда «Дара» Касиет Омарова.

Всего музей Невзоровых получил в дар от фонда 15 аудио­гидов с общей продолжительностью аудиодорожек более 140 минут. Аудио­описание теперь есть у 47 произведений искусства на казахском и русском языках. Озвученные экспонаты представляют изобразительное искусство Казахстана, путь развития русского искусства конца XVIII – начала ХХ века, западноевропейскую живопись и графику XVI – начала ХХ века.

При описании использовались слова, которые будут понятны и доступны, вызовут интерес детской ауди­тории, а главное – позволят максимально передать красоту экспоната. Словес­ное описание также обрели и само здание музея, и уличные подходы к нему. Чтобы слушателям было понятнее, при записи ­аудио исключались сложные ­названия цветов и оттенков. Так, к примеру, «лиловый» озву­чен как «серо-фио­летовый», а цвет охры – как светло-коричневый.

Дополнительно местными мастерами выполнено 11 тактильных моделей в плоскостном объеме, максимально передающих изображение экспонатов. Впервые в Казахстане представлены 2D и 3D тактильные модели картин. В рамках проекта привлечены незрячие эксперты по вопросам доступности, проведено обучение сотрудников музея по работе с незрячими и слабовидящими посетителями.

– Незрячие дети получают основной объем информации при помощи слуха и тактильных ощущений, – рассказала Касиет Омарова. – Каждая из представленных здесь скульптур ощущается по-разному, и различить их можно тактильно. Например, металл на ощупь холоднее, а глина – теплее.

Еще мастера сделали тактильные модели экспонатов из гипса. То есть то, что изображено на плоскости, художник сделал в рельефе, чтобы картину можно было ощутить тактильно. Но стоить отметить, что эти тактильные модели следует использовать только параллельно со словесным описанием, потому что не все тактильные образы можно понять.

– Очень часто незрячему ребенку сложно понять, что такое перспектива и почему дальние предметы меньше тех, что находятся ближе. Или, например, взять тот же стол. Мы знаем, что он прямоугольный, но если смотреть на него под определенным углом, он видится несколько кривоватым. Все эти вещи можно объяснить только через барельеф или тактильную модель, – говорит консультант.

Отмечается, что аналогичные презентации проходят в музеях Караганды, Атырау и Павлодара. Средства на реализацию проекта были собраны благодаря благо­творительной акции «DaraBilim», проведенной летом 2021 года.