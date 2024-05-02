В Каспийское море направляют паводковую воду

Около 1 миллиарда кубометров воды направило министерство водных ресурсов и ирригации в Каспийское море. Для этого используются 4 канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты «Казводхоза» минводных ресурсов и ирригации провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.
«Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами стоит одна из первостепенных задач - наполнение озер паводковой водой», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.