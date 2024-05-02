В Каспийское море направляют паводковую воду

Около 1 миллиарда кубометров воды направило министерство водных ресурсов и ирригации в Каспийское море. Для этого используются 4 канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты «Казводхоза» минводных ресурсов и ирригации провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.