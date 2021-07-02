Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, Указами Главы государства:
Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.
Также, Указом Президента Сыздыкбеков Габит Абдимажитович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия.