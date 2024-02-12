Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов

Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Отмечается, что в​​​​​​ ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия.

Напомним, что в течение нескольких последних дней в Казахстане был сильный ветер, метель. В суровых условиях работники разных служб и волонтеры спасали людей, искали заблудившихся в степи, устраняли аварии на электросетях, размещали пассажиров в пункты обогрева, оказывали медицинскую помощь, расчищали дороги.





