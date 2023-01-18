Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра ОАЭ в Казахстан

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность президенту за приглашение и отметил, что посещение Казахстана будет для него большой честью.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума за гостеприимство и заявил, что в рамках его официального визита в ОАЭ проведены продуктивные переговоры и достигнуты значимые двусторонние соглашения.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что Международный финансовый центр «Астана» наладил отношения с основными финансовыми институтами эмиратов. Он акцентировал внимание на важности активизации связей между деловыми кругами двух стран.

В свою очередь шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум подтвердил приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил вице-президента, премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая посетить Казахстан с официальным визитом.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность президенту за приглашение и отметил, что посещение Казахстана будет для него большой честью.