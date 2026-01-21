Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в Давос

Президент
112

Пресс-служба Президента РК сообщила о предстоящей поездке Главы государства в Давос, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

- 22 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для участия в церемонии подписания Устава Совета мира, - говорится в официальном сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей.

Как сообщалось, президент США создает Совет мира по Газе. Совет мира по задумке Вашингтона будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.

В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — «лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии».

Ожидается, что каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, «критически важное для стабилизации Газы».

Кроме того, будет сформирован исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включены 11 человек, в том числе четыре члена исполнительного учредительного совета.

Ранее Дональд Трамп назвал новое объединение «величайшим и самым престижным советом, когда-либо собиравшимся в любое время и в любом месте».

Ранее президенты Турции и Египта также были приглашены в «Совет мира» по Газе. 

#Токаев #визит #Давос

