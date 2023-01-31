Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате теракта в мечети города Пешавар.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как сообщается, глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавар.

«Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана», – говорится в соболезновании.

Накануне сообщалось, что около 30 человек погибли, 150 пострадали при взрыве в мечети пакистанского города Пешавар.

По информации телеканала Geo-TV, взрыв произошел во время полуденной молитвы в мечети, где было много людей, когда террорист-смертник устроил подрыв.