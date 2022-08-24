Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца

Фото со страницы Кайрата Кудайбергена в Facebook

Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 16 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до 21 октября. Постановление суда не вступило в законную силу", – говорится в сообщении.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля по делу о январских событиях. Ему трижды продлевали арест, в последний раз – 21 июля. И в июле же он лишился депутатского мандата.

По информации прокуратуры Алматы, Кудайберген подозревается по частям 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК (организация и участие в массовых беспорядках).