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Политика
Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца
Елисеева Екатерина
корреспондент

Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы. 

"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 16 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до 21 октября. Постановление суда не вступило в законную силу", – говорится в сообщении. 

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля по делу о январских событиях. Ему трижды продлевали арест, в последний раз – 21 июля. И в июле же он лишился депутатского мандата.

По информации прокуратуры Алматы, Кудайберген подозревается по частям 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК (организация и участие в массовых беспорядках).

 

 

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