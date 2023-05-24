Кайрату Кудайбергену вновь продлили срок ареста

Его задержали в Алматы 22 апреля 2022 года по делу о январских событиях, с тех пор арест продлевали 8 раз.

Фото со страницы Кайрата Кудайберген в Facebook

Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок ареста до 21 июня, сообщает Kazpravda.kz.

"Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Кайрата Кудайбергена до одного месяца, то есть, до 21 июня", - проинформировали в Алматинском городском суде.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в Алматы 22 апреля 2022 года по делу о январских событиях. Ему 8 раз продлевали арест. В июле прошлого года он лишился депутатского мандата.

По информации прокуратуры Алматы, Кудайберген подозревается в организации и участии в массовых беспорядках (части 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК).